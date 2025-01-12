Главные новости недели

1. Правительство будет формировать критерии для включения лекарств в перечень СЗЛП. В Госдуму внесен законопроект о закреплении понятия перечня стратегически значимых лекарственных средств. Подробнее...

2. Правительство продлило возможность ввоза лекарств в случае дефектуры из-за санкций. Правительство продлило на год возможность ввоза лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций. Постановление № 593 будет действовать до конца 2025 года. Подробнее...

3. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн предостерег граждан от предложений мошенников принять участие в испытаниях онковакцины за денежное вознаграждение. Он подчеркнул, что официальные клинические испытания проводятся бесплатно, и призвал быть бдительными. Подробнее...

4. Президент подписал закон о необходимости добавлять в описание товара на маркетплейсах ссылку на декларацию на него в соответствующем реестре. Это коснется в том числе продажи некоторых товаров аптечного ассортимента. Подробнее...

5. Росздравнадзор утвердил два приказа, которые продлевают работу межведомственных комиссий по дефектуре медицинских изделий и порядок одобрения неоригинальных комплектующих медизделий до 1 января 2028 года. Подробнее...