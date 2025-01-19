Главные новости недели

1. Минздрав предложил обновить порядок ввода лекарств в гражданский оборот. Новый документ заменит постановление от 2019 года, который должен быть обновлен к 1 сентября 2025 года в рамках регуляторной гильотины. В случае утверждения правила будут действовать в течение шести лет. Подробнее...

2. ФАС заподозрила компании «Примафарм» и «Профарм» в сговоре при участии в госзакупках лекарств. Они поддерживали цены и отказывались от конкуренции на торгах в 54 регионах России. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд руб. В случае доказательства вины дистрибьюторам грозят оборотные штрафы. Подробнее...

3. Уполномоченные органы государств ЕАЭС смогут регистрировать лекарства, которые уже прошли соответствующую процедуру в других странах — членах союза, без участия фармпроизводителей. Это будет возможно при отсутствии аналогов препаратов на данном рынке и при наличии письменного согласия держателя регистрационного удостоверения. Подробнее...

4. Комиссия ЕЭК утвердила изменения в требования к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и его общей характеристике. В документ добавили категории отпуска лекарств. Всего их три: по рецепту, без рецепта и для лечебно-профилактических учреждений. Подробнее...

5. Президент уточнил у главы РФПИ, куда пошли средства с продаж за рубежом вакцины Центра им. Гамалеи против коронавируса. Кирилл Дмитриев рассказал, что 22 млрд руб. фонд перевел в бюджет. Ведущие группы института также получили от продажи «Спутника» «очень значимые средства лично». Подробнее...