Главные новости недели

1. «Ригла» приобрела аптечную сеть «Алия». Договор касается семи юридических лиц, владеющих 174 аптеками. Федеральная сеть рассчитывает выйти в новые для бизнеса регионы — Оренбургскую и Пензенскую области, а также нарастить собственную долю в Поволжье. Подробнее...

3. Телеведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский (настоящее имя — Андрей Михалков) стали владельцами 25% сети аптек «Планета Здоровья». Сумма сделки не раскрывается. Планируется использовать Высоцкую как амбассадора бренда для усиления digital-присутствия и проведения структурной реорганизации компании. Подробнее...

3. Минздрав приостановил действие РУ нескольких препаратов подмосковной фармкомпании «Джодас Экспоим». Это сделано в связи с недостоверными данными и документами, содержащимися в регдосье, указано в письмах регулятора. Подробнее...

4. С начала года в России заблокирована продажа 5,3 млн упаковок биодобавок благодаря введению маркировки. Из них 1,2 млн — из-за подозрений в фальсификации, сообщили в ЦРПТ. Подробнее...

5. Гендиректор «Промомеда» заявил, что препарат «Седжаро» от «Герофарма» не является аналогом Mounjaro из-за разницы в составе. По его словам, в отличие от оригинала, в нем содержится фенол. Компания «Герофарм» усмотрела в этом заявлении признаки недобросовестной конкуренции и считает, что «Промомед» вводит в заблуждение пациентов и врачей. Те, в свою очередь, назвали претензии «Герофарма» необоснованными. Подробнее...

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На деловом завтраке 23 апреля были представлены новые разделы на порталах «Фармвестник.Бизнес» и «Медвестник.Бизнес» как медиаинструменты для эффективного решения любых PR- и GR-задач от ГК «Бионика Медиа» и совместный проект трех редакций: «Фармацевтического вестника», «Медицинского вестника» и Forbes — Forbes HealthCare. Для эффективного взаимодействия всех игроков отрасли необходимы каналы коммуникации как внутри профессионального сообщества, так и для диалога с бизнес-аудиторией, инвесторами и государственными структурами. «Бионика Медиа» совместно с Forbes предложили решение этой задачи. Подробнее...