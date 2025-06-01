Главные новости недели

1. Генеральный директор «Джодас Экспоим» и два сотрудника Минздрава задержаны в связи с возбуждением уголовного дела о даче взятки, узнал «ФВ». По предварительным данным, производитель хотел договориться, чтобы регистрацию его лекарств больше не отменяли. Замоскворецкий районный суд избрал гендиректору компании и начальнику отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России меру пресечения. Подробнее...

2. Министр здравоохранения подписал приказ, который устанавливает новые Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств. Они будут содержать послабления для аптек и оптового звена. Приказ может вступить в силу с 1 сентября. Подробнее...

3. Росздравнадзор сообщил, что новые коды ОКВЭД будут доступны только аптекам, имеющим лицензию на изготовление лекарств. Налоговая инспекция уже начала присваивать коды производственным аптекам. Подробнее...

4. Минздрав собирается сделать бессрочными квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, проект приказа об этом проходит общественное обсуждение. Подробнее...

5. Райффайзенбанк потребовал взыскать с «Р-Фарм» 29,4 млн евро (2,7 млрд руб.). Требования могут быть связаны с кредитом, выданным в 2021 году на расширение немецкого завода для выпуска «Спутника V». «Р-Фарм» пытается продать эту площадку, но сделка затягивается. Подробнее...