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Главные новости недели

15.06.2025
14:45
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским ‎и фармацевтическим образованием исключили из «белого списка» контрольно-надзорных требований. Речь идет о документе, утвержденном в 2016 году. Подробнее...

2. Срок окончания эксперимента по прослеживаемости лекарств и сырья, используемого для их производства, продлят еще на два месяца — до 31 августа. Предполагалось, что система заработает вместе с запуском механизма «второй лишний». Подробнее...

3. «Биокад» подал иск к «Астразенека фармасьютикалз», обвинив компанию в подрыве деловой репутации и срыве клинических исследований аналога препарата «Энхерту». Минздрав выдал разрешение на КИ препарата BCD-267 от агрессивных форм рака в апреле. Подробнее...

4. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «Гротекс» обратиться в Минздрав с заявлением об отмене регистрации препарата «Флатоцин солофарм», а также предельно допустимой цены на него. С соответствующим иском обратилась фармкомпания «Полисан», которая утверждает, что ответчик нарушил ее исключительные права. Подробнее...

5. Капитал основателя фармкомпании «Промомед» Петра Белого превысил 1 млрд долл., пишет Forbes. Он стал седьмым российским миллиардером, заработавшим состояние в фармотрасли. Основу состояния Белого составляет контрольный пакет акций ПАО «Промомед» — около 88%. Подробнее... 

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