Главные новости недели

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2. Сеть «Апрель» поставила цель кратно вырасти по количеству точек за пять лет. Сейчас компания прирастает на 150 аптек ежемесячно. Представители сети рассказали, как отказались от заведующих и по какой системе оценивают первостольников. Подробнее...

3. Количество М&А-сделок в аптечном ритейле в I квартале 2025 года растет, фиксируют в AlphaRM. Аналитики связывают динамику со стремлением консолидировать успешные кейсы раньше конкурентов. Подробнее...

4. Патентные споры не могут быть основанием для приостановки закупок по 44-ФЗ, считают в Минфине. Замминистра заявил, что в ведомство не поступало официальных уведомлений о приостановке закупок по патентным основаниям, были только письма с такими рекомендациями. Подробнее...

5. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Yeztugo от Gilead Sciences — первый препарат для профилактики ВИЧ, который вводится каждые шесть месяцев. Лекарство показало 100%-ную эффективность в одном из клинических испытаний. Подробнее...