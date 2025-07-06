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Главные новости недели

06.07.2025
14:40
Ринат Васбеев
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Сервисами, предлагающими покупателям кешбэк за приобретение определенного перечня препаратов, стали пользоваться первостольники. Ряд аптечных сетей направил письма производителям с предупреждением, что их участие в программах кешбэка может привести к разрыву отношений. Подробнее...

2. «Группа Ремедиум» договорилась о приобретении активов российского подразделения компании IQVIA, узнал «ФВ». Информацию подтвердили несколько источников. Сделка вступит в силу после получения одобрения правительственной комиссией. Подробнее...

3. ФАС разъяснила, почему на клип «Ленинграда» и Зои «Тирзетта» не распространяются положения Федерального закона «О рекламе». Подробнее...

4. В России списывают очень много лекарств, зачастую качественных, которые не могут быть использованы из-за проблем с распознаванием кода маркировки, пожаловались представители аптечной розницы. Ответственность за качество печати кода несет производитель, сообщили «ФВ» в ЦРПТ. Подробнее...

5. ЦРПТ анонсировал изменения в системе МДЛП. Теперь, если упаковка реализуется не целиком, а, например, поблистерно, в системе будет видно, какая ее доля продана. Подробнее... 

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