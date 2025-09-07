Главные новости недели

БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
07.09.2025
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
1. Правило «второй лишний» для СЗЛС начнет действовать с 1 января 2026 года. Ранее его предполагали запустить 1 сентября 2025 года. Подробнее...

2. Минздрав представил критерии формирования перечня СЗЛС. Предполагается, что он будет состоять из двух разделов. В первый войдут вакцины, препараты крови и наркотические анальгетики, во второй — лекарства для терапии социально значимых заболеваний без отечественных аналогов. Решения о включении препаратов будет принимать межведомственная комиссия. Подробнее...

3. В аналитической компании AlphaRM назначили нового генерального директора, им стал Николай Демидов. Он сменил на этом посту Анну Ермолаеву. Подробнее...

4. В компании «Аристо Фарма» назначен новый гендиректор, им стал Денис Патрашев. Он приступает к обязанностям с 1 октября 2025 года, взяв на себя ответственность за стратегическое развитие компании. Ранее эту должность занимал Йонас Триггвасон. Подробнее...

5. С 1 сентября вступил в силу ряд регуляторных изменений, касающихся работы аптек. Какие журналы необходимо теперь вести фарморганизациям, как работать с рецептами и информировать пациентов, рассказали в СРО «Ассоциация независимых аптек». Подробнее...

