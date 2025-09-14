Главные новости недели

1. Эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий хотят продлить до конца лета 2026 года. Минпромторг пополнит перечень медизделий, участвующих в пилоте, новые позиции: глюкометры, тонометры, эндопротезы и наборы реагентов. Подробнее...

2. Включение в перечень ПКУ габапентина, баклофена, прастерона и дицикловерина + парацетамола затянулось. Эксперты ожидают, что эти препараты могут исчезнуть из ассортимента аптек с 1 марта 2026 года. Аптеки столкнутся не только с особыми условиями хранения препаратов и повышенными рисками проверок, но и с резким падением спроса. Подробнее...

3. Реестр недобросовестных поставщиков пополнился несколькими дистрибьюторами лекарственных средств и медицинских изделий. На одного из них за последние полгода завели 15 карточек, на другого — 12. Кого включают в РНП, изучил «ФВ». Подробнее...

4. Минздрав приостановил применение 16 лекарственных средств производства ООО «Камелия НПП». Из ГРЛС также исключили регистрационные удостоверения на 11 лекарственных препаратов. Среди них три гипотензивных средства, у которых на рынке нет аналогов: «Аккузид», «Аккупро» и «Норматенс», а также противоковидная вакцина «Салнавак». Подробнее...

5. Назначение БАД врачами предложили включить в сферу госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности, проект постановления разработал Минздрав. С сентября медработники получили право назначать зарегистрированные БАД по показаниям. Подробнее...