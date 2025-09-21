БизнесАптекарь
Главные новости недели

Главные новости недели

21.09.2025
14:40
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Минздрав предложил включить в Перечень ЖНВЛП 12 новых МНН, а также исключить некоторые лекарственные формы двух препаратов. Кроме того, в перечне представлены агрегированные лекарственные формы. Подробнее...

2. Обязательная маркировка медицинских перчаток начнется с 1 марта 2026 года. Правительство уже дважды откладывает эту меру, призванную защитить рынок от контрафактной продукции. Подробнее...

3. Автоматические штрафы могут начать выписывать за продажу маркированных товаров с нарушениями, документ подготовил Роспотребнадзор. Минпромторг же намерен настроить кассы так, чтобы они блокировали продажу просроченных, немаркированных товаров и продукции с неправильной ценой. Подробнее...

4. «Ригла» приобрела приморскую сеть «Аптека25.рф». Сделка поможет укрепить позиции федеральной сети на Дальнем Востоке, где ее доля рынка сейчас составляет более 24%. Подробнее...

5. Тарифы на проведение фармацевтических инспекций на соответствие стандартам GMP ЕАЭС подняли на 4,5%. Полная проверка производств в России теперь стоит 2,965 млн руб., а за пределами страны — 4,734 млн руб. Подробнее...

