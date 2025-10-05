Главные новости недели

1. Российские активы Takeda перейдут локальному фармпроизводителю. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку. В компании сообщили, кто получит портфель отдельных препаратов и производственную площадку в Ярославле. Подробнее...

2. Правительство предложило ввести госпошлину за внесение данных в систему мониторинга оборота маркированных товаров, законопроект внесен в Госдуму. Размер сбора будет установлен отдельным постановлением правительства. Подробнее...

3. Альянс фармацевтических ассоциаций направил обращения в Госдуму, Минздрав и Минюст с просьбой внести изменения в правила хранения марганцовки — только в изолированном помещении. Требование вступило в силу 1 сентября, и большинство аптек уже успели распродать остатки препарата. Подробнее...

4. Сотрудники «Почты России» получат 72-часовое допобразование по реализации лекарственных препаратов, если почтовый оператор получит право на их продажу, считают в Росздравнадзоре. Регуляторы прорабатывают для организации введение упрощенной процедуры лицензирования по аналогии с ФАП. Подробнее...

5. Росздравнадзор запретил продажу медизделий и лекарств через вендинговые аппараты, направив соответствующее письмо в территориальные органы. Реализация такой продукции разрешена только в стационарных торговых объектах, что ставит под угрозу работу более тысячи автоматов по продаже контактных линз. Подробнее...