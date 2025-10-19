Новости
Главные новости недели

19.10.2025
13:45
ДинаКоблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Требования, связанные с назначением врачами БАД, будут включены в сферу государственного контроля с 18 октября 2025 года. По словам эксперта, принятие постановления является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам. Подробнее...

2. Депутат Айрат Фаррахов считает, что розничный и госпитальный сегменты должны постепенно уходить от применения лекарственных средств упаковками. Это позволит сэкономить средства бюджета и граждан и повысить эффективность системы лекарственного обеспечения. Производственные аптеки уже имеют право вскрывать упаковки препаратов, отметил депутат. Подробнее...

3. Альянс фармацевтических ассоциаций обратился к главе ФАЦ с просьбой снизить формализм при оценке документов опытных фармработников. Многие провизоры со стажем сталкиваются с трудностями при аккредитации из-за формальных ошибок и несоответствий в документации, что усугубляет кадровый дефицит. Подробнее...

4. Бывший руководитель аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева стала исполнительным директором маркетингового союза «Созвездие» и займется оптимизацией бизнес-процессов и развитием партнерской сети. Подробнее...

5. Антисептические «фломастеры» компании «Леккер» исчезли из аптек после отмены регистрации. Компании связывают это с недобросовестной конкуренцией и рейдерством, а Росздравнадзор не признает их медицинскими изделиями, требуя лицензии на производство лекарственных средств. Подробнее...

