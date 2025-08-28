Главу CDC уволили менее чем через месяц после назначения

Администрация президента США Дональда Трампа уволила директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Сьюзан Монарез менее чем через месяц после утверждения Сенатом из-за разногласий с руководством Министерства здравоохранения и социальных служб страны (HHS) по вакцинам. Об этом пишет Washington Post.

Минздрав подтвердил в соцсети X, что Монарез больше не возглавляет CDC. Причины решения не названы. В Белом доме отметили расхождение ее подхода с курсом администрации Трампа по оздоровлению населения, известным как «Сделаем Америку здоровой снова».

В ответ адвокаты Монарез заявили, что она не подавала в отставку и не получала официального извещения об увольнении. По их словам, только глава государства имеет право уволить лицо, занявшее должность с одобрения Сената. Они также обвинили министра Роберта Ф. Кеннеди‑младшего в политизации сферы здравоохранения.

По данным издания, 25 августа Минздрав пригласил Монарез на личную встречу в Вашингтон. Как сообщается, Кеннеди, представители администрации и юристы пытались заставить ее отозвать регистрационные удостоверения на вакцины от коронавируса и провести сокращение среди руководящего состава в CDC. Она отказалась сделать это без предварительного обсуждения со своими советниками. Затем ей предложили либо уйти по собственному желанию, либо быть уволенной.

На этом фоне в отставку подали трое высокопоставленных чиновников ведомства: главный директор по медицинским вопросам и заместитель главы CDC Дебра Хоури, руководители Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний (NCIRD) Деметр Даскалакис и Национального центра новых и зоонозных инфекционных заболеваний (NCEZID) Дэн Джерниган. В письменном заявлении они сослались на сокращение финансирования, действия властей и общий упадок сферы общественного здравоохранения в Штатах.

В тот же день, когда была уволена Монарез, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило обновленные вакцины против COVID-19 — пост об этом опубликовал Кеннеди в X. При этом регулятор пересмотрел показания к применению: теперь их могут получить только люди в возрасте от 65 лет и те, кто относятся к группе риска. Ранее прививку делали всем американцам старше шести месяцев.