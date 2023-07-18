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Каждый пятый россиянин...

Каждый пятый россиянин сообщил о недоступности лекарств в аптеках

18.07.2023
15:05
Артем Косенок
Каждый пятый опрошенный россиянин сообщил о том, что в аптечной сети в последние два месяца нет необходимых лекарственных препаратов. Так, среди дефектурных были популярные антибиотики, противодиабетические и нестероидные противовоспалительные средства.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Каждый пятый (22%) опрошенный россиянин сообщил, что сталкивался в последние два месяца с отсутствием необходимых лекарственных препаратов в аптечной сети своего населенного пункта. Результаты исследования были представлены на организованном Народным фронтом «круглом столе» по вопросам лекарственного обеспечения населения, пишет «Медицинский вестник». Мониторинг проводился методом анкетирования с 13 апреля по 30 мая. В исследовании принимали участие 17 тыс. респондентов из всех 89 регионов.

Опрос показал, что респонденты чаще всего жаловались на отсутствие антибиотиков («Амоксиклав», «Амоксициллин», «Флемоксин»), нестероидных противовоспалительных средств («Нурофен», в том числе «Нурофен детский», «Нурофен сироп», «Ибупрофен»), лекарств для лечения диабета, тиреоидных препаратов («Эутирокс»), препаратов гормонов щитовидной железы (L-тироксин).

Также трудности возникали с глюкокортикостероидами («Пульмикорт»), эстрогенами («Дивигель»), препаратами, регулирующими равновесие кишечной микрофлоры («Хилак форте»), противовирусными, противоэпилептическими («Депакин»), антисептическими («Гексорал»), жаропонижающими («Парацетамол»), обезболивающими, противоаллергическими («Зодак») и противоопухолевыми препаратами («Тамоксифен», «Метотрексат»).

Каждый второй респондент, который самостоятельно покупал в аптеке лекарства, назначенные врачом, испытывал сложности при их приобретении.

Среди льготников 47% в последний год сталкивались с проблемами при получении рецепта у врача. Чаще всего респонденты жаловались на то, что оформление рецепта занимает слишком много времени, а также на отказ врача выписывать рецепт в связи с тем, что лекарственный препарат отсутствует в аптеке или не закуплен. Иногда опрошенным сообщали, что выписать рецепт помешала медицинская информационная система.

С проблемами при попытке отоварить рецепт в аптечной организации сталкивались 43%. Из этого числа 51% сообщили, что рецепт принимали на отсроченное обслуживание, а 36% не смогли получить препарат из-за отсутствия его в аптеке, при этом рецепт на отсроченное обслуживание не приняли. У 20% требовали оформить новый рецепт из-за истечения срока действия первого, находящегося на отсроченном обслуживании. Еще 24% респондентов выдали меньшее количество упаковок, чем было указано в рецепте.

В апреле 2022 года правительство упростило процедуру регистрации лекарств. Принятый документ установил особенности обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением санкций. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократился на 30 дней. Изначально это правило действовало до конца 2023 года. В начале июня упрощенный порядок регистрации и ввоза лекарств в России был продлен до 31 декабря 2024 года.

В январе 2023 года Межведомственная комиссия, созданная Минздравом России для определения дефицита лекарственных средств или риска его возникновения, включила в список потенциально дефектурных 97 позиций — 88 МНН с разными дозировками или формами. Как пояснили в ведомстве, «в перечень включены препараты, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

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