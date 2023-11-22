«Магнит Фарма» присоединилась к кредиторам «Годовалова»

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление компании «Магнит Фарма» о признании банкротом ООО «Годовалов» (головная компания холдинга «Аптека от склада»). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки суда. Исковое заявление было размещено 17 ноября.

В картотеке находится одно заявление от «Магнит Фарма» к пермскому дистрибьютору. Оно размещено в базе 20 ноября без подробностей. В картотеке лишь указано, что сумма исковых требований к дистрибьютору составляет 26,1 млн руб.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», сейчас к ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании на более чем 4,6 млрд руб. Соответствующие иски направлены ООО «КМГ», ООО «Фарм-Синтез», ООО «Сесана», ООО «Фармвектор», ООО «ВИС» и АО «Медисорб». Накануне стало известно, что Арбитражный суд Пермского края взыскал с дистрибьютора «Годовалов» в пользу Сбербанка 181,9 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя упаковочных средств «Еврокэп» о признании «Годовалова» банкротом. В дело также вступили Сбербанк и ООО «Фитосил-Биос». Кроме того, производитель БАД «Курортмедсервис» подавал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов». Однако суд в итоге принял решение отказать в иске.

В конце сентября участники ООО «Годовалов» на внеочередном общем собрании приняли решение о ликвидации компании. Из сообщения компании следует, что за эту процедуру будет отвечать генеральный директор компаний «Партнерство Строй», «Фармэксперт» и «Медфарм экспресс» Михаил Березкин. Юристы считают, что подобная мера позволит провести контролируемое банкротство.

В конце октября стало известно, что совладелец ООО «Годовалов» Николай Шаврин намерен стать банкротом. Он собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. Соответствующее сообщение бизнесмен опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 23 октября. Информация также размещена в СПАРК. В числе кредиторов Шаврина были указаны Сбербанк, ВТБ и СМП Банк.