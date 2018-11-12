Маркировка и электронные рецепты снизят риск «внезапных» находок просрочки на фармбазах

Напомним, ранее «ФВ» сообщал о том, что на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» сотрудники прокуратуры обнаружили более 156 тысяч упаковок лекарств для льготников с истекшим сроком годности на сумму более 300 млн руб. Среди «находок» оказались в т.ч. раствор интерферон бета-1b (для лечения рассеянного склероза) и «Новомикс 30 Флекспен» (для лечения сахарного диабета).

Как пояснили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, просроченные лекарства были невостребованы пациентами в силу разных причин (побочные эффекты, изменение схем лечения и т.д.), а списать их не представлялось возможным из-за отсутствия законодательной базы по порядку списания.

Как отметил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического Союза Дмитрий Чагин, фармкомпании, передавая препараты в систему здравоохранения, рассчитывают на то, что они будут востребованы.

«Два соображения: бесхозяйственность или неправильный учет», – прокомментировал он ситуацию.

По словам Петра Родионова, «Герофарм» активно участвует в госзаказе и иногда приходится идти на встречу госзаказчику и менять препарат, долгое время пролежавший невостребованным.

«Хотя нашей ответственности в этом не видим. Потребность формируется регионом, за выписку и расход отвечает региональное министерство здравоохранения и комитет по здравоохранению».

По оценке эксперта, проблема формирования потребности на уровне регионов существует.

«В некоторых регионах невостребованные остатки, а в других не хватает денег, чтобы купить самое необходимое. В разных регионах закупается разная номенклатура. Кто-то закупает инсулин во флаконах, а кто-то в одноразовых шприц-ручках, цена может отличаться в три раза».

Возможное решение проблемы эксперт видит в цифровизации здравоохранения и внедрении электронных рецептов.

«Электронный рецепт позволит учитывать, что выписывают врачи, согласно каким рекомендациям они осуществляют назначение, потребляется препарат или нет. Можно будет более точно формировать потребность на уровне региона и более равномерно использовать имеющийся в регионах ресурс, направлять его на те продукты, которых не хватает».

Дмитрий Чагин отметил возможности маркировки в процессе отслеживания пути препарата, переданного в систему здравоохранения: «Мы, конечно, хотим, чтобы у нас были возможности посмотреть, что дальше с препаратами происходит, чтобы не возникало таких нюансов. Сейчас мы не знаем, почему это происходит».