Минпромторг анонсировал выход на рынок российских систем непрерывного мониторинга глюкозы

Разработкой систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) сегодня занимаются три российских производителя — «Элта», «Медтехсервис» и «PalMed», в 2024–2026 годах они выведут свои продукты на рынок. Об этом рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на пленарной сессии форума «Здоровое общество», передает корреспондент «ФВ».

По словам Приезжевой, OOO «Компания «ЭЛТА» выходит на регистрацию в 2025 году, а с 2026-го запускает серийное производство 500 тыс. шт. систем НМГ в год, ООО «Компания «Медтехсервис» в этом году зарегистрирует и запустит серийное производство 300 тыс. шт. НМГ в год, а «PalMed» (ООО «Палмед») в первом квартале 2025 года зарегистрирует и с третьего квартала запустит серийное производство 750 шт. таких систем в год.

«Все эти компании имеют объем производства для наращивания в случае необходимости», — подчеркнула замминистра.

Вице-премьер добавила, что правительство совместно с Росздравнадзором и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава мониторит ситуацию с системами НМГ в стране.

«Мы видим обратную связь от граждан, но она не всегда соответствует действительности. Мы <...> внимательно за этим следим», — сказала она.

По словам вице-премьера, в рамках другого проекта, который связан с технологиями медицины будущего, есть федпроект, связанный с поддержкой отечественного производства лекарств и медизделий. Проект нужен, чтобы обеспечить независимость российского рынка от действий недружественных стран и от возможного ухода иностранных препаратов.

«Под этот проект согласована дорожная карта по производству в ближайшие шесть лет 186 мнн лекарств и около 386 медизделий, производство которых должно быть развернуто в России. В их число входят и НМГ, мы знаем производителей, которые работают над этим. Коллеги из Минпромторга тем, кому это необходимо, оказывают соответствующую финансовую поддержку», — подчеркнула Голикова.

На рынке России сейчас есть поставщики систем непрерывного мониторинга глюкозы не только из недружественных стран, но и из Китая, указала Голикова.

Согласно информации реестра Росздравнадзора, в России зарегистрированы следующие поставщики НМГ из дружественных стран: китайские Wuxi Biohermes Bio & Medical Technology Co. (через российского представителя ООО «КардиоМед»), MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. (через ООО «Компания «БиВи»), Beijing Leadman Biochemistry Co. и одна эмиратская компания ProDia International (поставщик реагентов). Остальные — отечественные или из недружественных России государств.

В сентябре прошлого года директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева пожаловалась на трудности с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала под санкции США, и теперь их ввоз в Россию затруднен, говорила она. В Минздраве заверяли, что сложностей нет и поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.

В октябре Минздрав предложил при закупках медизделий при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение российской продукции. Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими изделиями. Министерство также разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления, согласно которому регионам выделят на закупку систем НМГ для детей с сахарным диабетом 5 млрд руб.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить детей системами НМГ. Поручение было заявлено к исполнению до 1 декабря 2023 года. Однако правительство увеличило размер резервного фонда только в начале текущего года — на 30,12 млн руб. для предоставления субсидий регионам на закупку систем НМГ для детей.

В мае этого года Голикова рассказала, что в рамках разрабатываемого нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» планируется создать условия для развития производства отечественных лекарств и радиофармпрепаратов. Нацпроект будет включать в том числе поддержку клинических исследований новых лекарств и медизделий, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии для регенеративной медицины.

