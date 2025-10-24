Пять препаратов принесли Roche 45% выручки за первые девять месяцев года и в III квартале

Общая выручка швейцарской корпорации Roche за первые девять месяцев года выросла на 7% в постоянных валютах до 45,9 млрд швейцарских франков (около 58 млрд долл.), следует из опубликованного финансового отчета. Однако квартальные результаты разочаровали инвесторов.

С января по сентябрь фармацевтическое подразделение компании увеличило продажи на 9% в постоянных валютах, до 35,6 млрд франков (около 45 млрд долл.). Главные пять активов — препараты «Фесго» (пертузумаб + трастузумаб + гиалуронидаза), «Ксолар» (омализумаб), «Хемлибра» (эмицизумаб), «Вабисмо» (фарицизумаб) и «Окревус» (окрелизумаб) — принесли суммарную выручку 15,8 млрд франков (почти 20 млрд долл.), прибавив 2,4 млрд франков по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сообщается, что этот прирост более чем компенсировал падение продаж лекарств с истекшими патентами — противораковые «Авастин» (бевацизумаб), «Герцептин» (трастузумаб), «Мабтера» (ритуксимаб), средство от заболеваний глаз «Луцентис» (ранибизумаб) и «Эсбриет» (пирфенидон), применяемый при легочном фиброзе.

Показатели III квартала оказались хуже. Общие продажи Roche за июль—сентябрь составили 14,9 млрд франков (около 19 млрд долл.). В пересчете на швейцарские франки выручка упала на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, хотя в постоянных валютах рост составил 6%. Продажи фармацевтического сегмента выросли на 7% в постоянных валютах, до 11,6 млрд франков (15 млрд долл.), однако в швейцарских франках показатель остался практически на уровне прошлого года.

Основная вина лежит на волатильных валютных курсах, отметил финансовый директор Roche на телефонной конференции. Американский доллар ослаб на 13% по отношению к франку с начала года. Поскольку производитель получает практически половину выручки в США (18,8 млрд франков от продаж препаратов с января по сентябрь, +8% год к году), пересчет в швейцарскую валюту стал невыгодным.

В апреле Roche пообещала вложить 50 млрд долл. в американскую экономику за пять лет. Уже началось строительство завода в Северной Каролине для производства препаратов от ожирения. Параллельно швейцарский фармгигант весь год ведет переговоры с администрацией Трампа по вопросам ценообразования. По их итогам в октябре запустились прямые продажи «Ксофлюзы» (балоксавир марбоксил) — противогриппозное средство теперь можно купить со скидкой 70% за 50 долл. через партнерские онлайн-аптеки.

В сентябре Roche заключила крупнейшую сделку года — покупка стартапа 89bio за 3,5 млрд долл. Это позволило добавить в портфель препарат от жировой болезни печени, который вскоре должен завершить клинические испытания.

Кроме того, в III квартале FDA одобрило новые показания для лекарств концерна: Gazyva/Gazyvaro (обинутузумаб/obinutuzumab) — теперь используется в лечении волчаночного нефрита — и «Тецентрика» (атезолизумаб) — разрешен в комбинации с Zepzelca (lurbinectedin/лурбинектедин) как поддерживающая терапия при мелкоклеточном раке легких.

TOР10 наиболее доходных препаратов Roche за девять месяцев и в III квартале

Торговое наименование МНН Показания Выручка за 9 мес., млрд франков Динамика за 9 мес., % Выручка за III кв., млрд франков Динамика за III кв., % Причины изменений «Окревус» Окрелизумаб Рассеянный склероз 5,2 (6,5 млрд долл.) +7 1,7 (2,1 млрд долл.) +6 Вывод на рынок подкожной формы «Хемлибра» Эмицизумаб Гемофилия А 3,5 (4,4 млрд долл.) +12 1,1 (1,4 млрд долл.) +4 Устойчивый спрос и расширение географии «Вабисмо» Фарицизумаб Заболевания глаз 3,1 (3,9 млрд долл.) +13 1,0 (1,2 млрд долл.) +4 Сжатие рынка брендированных офтальмологических препаратов в США «Тецентрик» Атезолизумаб Иммунотерапия рака 2,6 (3,3 млрд долл.) +1 0,9 (1,1 млрд долл.) +4 Одобрение новых показаний «Перьета» Пертузумаб Рак молочной железы 2,3 (2,9 млрд долл.) -13 0,7 (0,9 млрд долл.) -14 Переход пациентов на комбинированный «Фесго» «Ксолар» Омализумаб Астма, пищевые аллергии 2,2 (2,8 млрд долл.) +34 0,8 (1,0 млрд долл.) +34 Расширение показаний на пищевые аллергии «Актемра» Тоцилизумаб Ревматоидный артрит 1,9 (2,4 млрд долл.) +2 0,6 (0,8 млрд долл.) -2 Конкуренция с биоаналогами в Европе «Фесго» Пертузумаб + трастузумаб Рак молочной железы 1,8 (2,3 млрд долл.) +54 0,6 (0,8 млрд долл.) +51 Расширение географии продаж «Кадсила» Трастузумаб эмтанзин Рак молочной железы 1,5 (1,9 млрд долл.) +8 0,5 (0,6 млрд долл.) +7 Стабильный рост на основных рынках «Эврисди» Рисдиплам Спинальная мышечная атрофия 1,3 (1,6 млрд долл.) +8 0,4 (0,5 млрд долл.) +10 Укрепление позиций на рынке редких заболеваний

Источник: финансовый отчет Roche по итогам девяти месяцев и III квартала.