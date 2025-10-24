Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиПроизводство

Пять препаратов принесли Roche 45% выручки за первые девять месяцев года и в III квартале

24.10.2025
18:35
ВладимирЗаболотских
Швейцарская фармкорпорация Roche отчиталась о росте продаж на 7% за девять месяцев 2025 года. Однако III квартал разочаровал инвесторов: выручка упала из-за укрепления франка к доллару. Сильнее всего взлетели показатели у «Фесго» (+54%) и «Ксолара» (+34%).
Фото: roche.com

Общая выручка швейцарской корпорации Roche за первые девять месяцев года выросла на 7% в постоянных валютах до 45,9 млрд швейцарских франков (около 58 млрд долл.), следует из опубликованного финансового отчета. Однако квартальные результаты разочаровали инвесторов.

С января по сентябрь фармацевтическое подразделение компании увеличило продажи на 9% в постоянных валютах, до 35,6 млрд франков (около 45 млрд долл.). Главные пять активов — препараты «Фесго» (пертузумаб + трастузумаб + гиалуронидаза), «Ксолар» (омализумаб), «Хемлибра» (эмицизумаб), «Вабисмо» (фарицизумаб) и «Окревус» (окрелизумаб) — принесли суммарную выручку 15,8 млрд франков (почти 20 млрд долл.), прибавив 2,4 млрд франков по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сообщается, что этот прирост более чем компенсировал падение продаж лекарств с истекшими патентами — противораковые «Авастин» (бевацизумаб), «Герцептин» (трастузумаб), «Мабтера» (ритуксимаб), средство от заболеваний глаз «Луцентис» (ранибизумаб) и «Эсбриет» (пирфенидон), применяемый при легочном фиброзе.

Показатели III квартала оказались хуже. Общие продажи Roche за июльсентябрь составили 14,9 млрд франков (около 19 млрд долл.). В пересчете на швейцарские франки выручка упала на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, хотя в постоянных валютах рост составил 6%. Продажи фармацевтического сегмента выросли на 7% в постоянных валютах, до 11,6 млрд франков (15 млрд долл.), однако в швейцарских франках показатель остался практически на уровне прошлого года.

Основная вина лежит на волатильных валютных курсах, отметил финансовый директор Roche на телефонной конференции. Американский доллар ослаб на 13% по отношению к франку с начала года. Поскольку производитель получает практически половину выручки в США (18,8 млрд франков от продаж препаратов с января по сентябрь, +8% год к году), пересчет в швейцарскую валюту стал невыгодным.

В апреле Roche пообещала вложить 50 млрд долл. в американскую экономику за пять лет. Уже началось строительство завода в Северной Каролине для производства препаратов от ожирения. Параллельно швейцарский фармгигант весь год ведет переговоры с администрацией Трампа по вопросам ценообразования. По их итогам в октябре запустились прямые продажи «Ксофлюзы» (балоксавир марбоксил) — противогриппозное средство теперь можно купить со скидкой 70% за 50 долл. через партнерские онлайн-аптеки.

В сентябре Roche заключила крупнейшую сделку года — покупка стартапа 89bio за 3,5 млрд долл. Это позволило добавить в портфель препарат от жировой болезни печени, который вскоре должен завершить клинические испытания.

Кроме того, в III квартале FDA одобрило новые показания для лекарств концерна: Gazyva/Gazyvaro (обинутузумаб/obinutuzumab) — теперь используется в лечении волчаночного нефрита — и «Тецентрика» (атезолизумаб) — разрешен в комбинации с Zepzelca (lurbinectedin/лурбинектедин) как поддерживающая терапия при мелкоклеточном раке легких.

TOР10 наиболее доходных препаратов Roche за девять месяцев и в III квартале

Торговое наименование

МНН

Показания

Выручка за 9 мес., млрд франков

Динамика за 9 мес., %

Выручка за III кв., млрд франков

Динамика за III кв., %

Причины изменений

«Окревус»

Окрелизумаб

Рассеянный склероз

5,2 (6,5 млрд долл.)

+7

1,7 (2,1 млрд долл.)

+6

Вывод на рынок подкожной формы

«Хемлибра»

Эмицизумаб

Гемофилия А

3,5 (4,4 млрд долл.)

+12

1,1 (1,4 млрд долл.)

+4

Устойчивый спрос и расширение географии

«Вабисмо»

Фарицизумаб

Заболевания глаз

3,1 (3,9 млрд долл.)

+13

1,0 (1,2 млрд долл.)

+4

Сжатие рынка брендированных офтальмологических препаратов в США

«Тецентрик»

Атезолизумаб

Иммунотерапия рака

2,6 (3,3 млрд долл.)

+1

0,9 (1,1 млрд долл.)

+4

Одобрение новых показаний

«Перьета»

Пертузумаб

Рак молочной железы

2,3 (2,9 млрд долл.)

-13

0,7 (0,9 млрд долл.)

-14

Переход пациентов на комбинированный «Фесго»

«Ксолар»

Омализумаб

Астма, пищевые аллергии

2,2 (2,8 млрд долл.)

+34

0,8 (1,0 млрд долл.)

+34

Расширение показаний на пищевые аллергии

«Актемра»

Тоцилизумаб

Ревматоидный артрит

1,9 (2,4 млрд долл.)

+2

0,6 (0,8 млрд долл.)

-2

Конкуренция с биоаналогами в Европе

«Фесго»

Пертузумаб + трастузумаб

Рак молочной железы

1,8 (2,3 млрд долл.)

+54

0,6 (0,8 млрд долл.)

+51

Расширение географии продаж

«Кадсила»

Трастузумаб эмтанзин

Рак молочной железы

1,5 (1,9 млрд долл.)

+8

0,5 (0,6 млрд долл.)

+7

Стабильный рост на основных рынках

«Эврисди»

Рисдиплам

Спинальная мышечная атрофия

1,3 (1,6 млрд долл.)

+8

0,4 (0,5 млрд долл.)

+10

Укрепление позиций на рынке редких заболеваний

Источник: финансовый отчет Roche по итогам девяти месяцев и III квартала.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.