Пять препаратов принесли Roche 45% выручки за первые девять месяцев года и в III квартале
Общая выручка швейцарской корпорации Roche за первые девять месяцев года выросла на 7% в постоянных валютах до 45,9 млрд швейцарских франков (около 58 млрд долл.), следует из опубликованного финансового отчета. Однако квартальные результаты разочаровали инвесторов.
С января по сентябрь фармацевтическое подразделение компании увеличило продажи на 9% в постоянных валютах, до 35,6 млрд франков (около 45 млрд долл.). Главные пять активов — препараты «Фесго» (пертузумаб + трастузумаб + гиалуронидаза), «Ксолар» (омализумаб), «Хемлибра» (эмицизумаб), «Вабисмо» (фарицизумаб) и «Окревус» (окрелизумаб) — принесли суммарную выручку 15,8 млрд франков (почти 20 млрд долл.), прибавив 2,4 млрд франков по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Сообщается, что этот прирост более чем компенсировал падение продаж лекарств с истекшими патентами — противораковые «Авастин» (бевацизумаб), «Герцептин» (трастузумаб), «Мабтера» (ритуксимаб), средство от заболеваний глаз «Луцентис» (ранибизумаб) и «Эсбриет» (пирфенидон), применяемый при легочном фиброзе.
Показатели III квартала оказались хуже. Общие продажи Roche за июль—сентябрь составили 14,9 млрд франков (около 19 млрд долл.). В пересчете на швейцарские франки выручка упала на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, хотя в постоянных валютах рост составил 6%. Продажи фармацевтического сегмента выросли на 7% в постоянных валютах, до 11,6 млрд франков (15 млрд долл.), однако в швейцарских франках показатель остался практически на уровне прошлого года.
Основная вина лежит на волатильных валютных курсах, отметил финансовый директор Roche на телефонной конференции. Американский доллар ослаб на 13% по отношению к франку с начала года. Поскольку производитель получает практически половину выручки в США (18,8 млрд франков от продаж препаратов с января по сентябрь, +8% год к году), пересчет в швейцарскую валюту стал невыгодным.
В апреле Roche пообещала вложить 50 млрд долл. в американскую экономику за пять лет. Уже началось строительство завода в Северной Каролине для производства препаратов от ожирения. Параллельно швейцарский фармгигант весь год ведет переговоры с администрацией Трампа по вопросам ценообразования. По их итогам в октябре запустились прямые продажи «Ксофлюзы» (балоксавир марбоксил) — противогриппозное средство теперь можно купить со скидкой 70% за 50 долл. через партнерские онлайн-аптеки.
В сентябре Roche заключила крупнейшую сделку года — покупка стартапа 89bio за 3,5 млрд долл. Это позволило добавить в портфель препарат от жировой болезни печени, который вскоре должен завершить клинические испытания.
Кроме того, в III квартале FDA одобрило новые показания для лекарств концерна: Gazyva/Gazyvaro (обинутузумаб/obinutuzumab) — теперь используется в лечении волчаночного нефрита — и «Тецентрика» (атезолизумаб) — разрешен в комбинации с Zepzelca (lurbinectedin/лурбинектедин) как поддерживающая терапия при мелкоклеточном раке легких.
TOР10 наиболее доходных препаратов Roche за девять месяцев и в III квартале
|
Торговое наименование
|
МНН
|
Показания
|
Выручка за 9 мес., млрд франков
|
Динамика за 9 мес., %
|
Выручка за III кв., млрд франков
|
Динамика за III кв., %
|
Причины изменений
|
«Окревус»
|
Окрелизумаб
|
Рассеянный склероз
|
5,2 (6,5 млрд долл.)
|
+7
|
1,7 (2,1 млрд долл.)
|
+6
|
Вывод на рынок подкожной формы
|
«Хемлибра»
|
Эмицизумаб
|
Гемофилия А
|
3,5 (4,4 млрд долл.)
|
+12
|
1,1 (1,4 млрд долл.)
|
+4
|
Устойчивый спрос и расширение географии
|
«Вабисмо»
|
Фарицизумаб
|
Заболевания глаз
|
3,1 (3,9 млрд долл.)
|
+13
|
1,0 (1,2 млрд долл.)
|
+4
|
Сжатие рынка брендированных офтальмологических препаратов в США
|
«Тецентрик»
|
Атезолизумаб
|
Иммунотерапия рака
|
2,6 (3,3 млрд долл.)
|
+1
|
0,9 (1,1 млрд долл.)
|
+4
|
Одобрение новых показаний
|
«Перьета»
|
Пертузумаб
|
Рак молочной железы
|
2,3 (2,9 млрд долл.)
|
-13
|
0,7 (0,9 млрд долл.)
|
-14
|
Переход пациентов на комбинированный «Фесго»
|
«Ксолар»
|
Омализумаб
|
Астма, пищевые аллергии
|
2,2 (2,8 млрд долл.)
|
+34
|
0,8 (1,0 млрд долл.)
|
+34
|
Расширение показаний на пищевые аллергии
|
«Актемра»
|
Тоцилизумаб
|
Ревматоидный артрит
|
1,9 (2,4 млрд долл.)
|
+2
|
0,6 (0,8 млрд долл.)
|
-2
|
Конкуренция с биоаналогами в Европе
|
«Фесго»
|
Пертузумаб + трастузумаб
|
Рак молочной железы
|
1,8 (2,3 млрд долл.)
|
+54
|
0,6 (0,8 млрд долл.)
|
+51
|
Расширение географии продаж
|
«Кадсила»
|
Трастузумаб эмтанзин
|
Рак молочной железы
|
1,5 (1,9 млрд долл.)
|
+8
|
0,5 (0,6 млрд долл.)
|
+7
|
Стабильный рост на основных рынках
|
«Эврисди»
|
Рисдиплам
|
Спинальная мышечная атрофия
|
1,3 (1,6 млрд долл.)
|
+8
|
0,4 (0,5 млрд долл.)
|
+10
|
Укрепление позиций на рынке редких заболеваний
Источник: финансовый отчет Roche по итогам девяти месяцев и III квартала.
