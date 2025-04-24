Roche увеличила продажи на 6% в I квартале

В I квартале выручка Roche выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 15,4 млрд швейцарских франков (18,9 млрд долл.). Об этом сообщила пресс-служба швейцарской компании.

Финансовый рост стал возможен благодаря высокому спросу на новые препараты и диагностические решения, говорится в отчете производителя. Это позволило нивелировать падение доходов от некоторых продуктов, у которых истек срок патентной защиты, а также последствия реформы в КНР, где власти усилили контроль за стоимостью лекарств, что привело к снижению цен.

Продажи фармацевтического подразделения увеличились на 8%, до 12 млрд франков (14,6 млрд долл.), при этом показатели диагностического направления не изменились с прошлого года — 3,5 млрд франков (4,3 млрд долл.).

Наибольшую выручку в I квартале фармгиганту принесли препараты:

«Окревус» (окрелизумаб, рассеянный склероз) — +6%, 1,8 млрд франков (2,2 млрд долл.);

«Гемлибра» (эмицизумаб, гемофилия А) — +11%, 1,2 млрд франков (1,4 млрд долл.);

«Вабисмо» (фарицимаб, заболевания глаз) — +18%, 1 млрд франков (1,3 млрд долл.);

«Тецентрик» (атезолизумаб, противоопухолевое средство) — 0%, 870 млн франков (1,1 млрд долл.).

Некоторые лекарства показали взлет продаж. Среди них:

«Ксолар» (омализумаб, аллергия) — +26%, 0,6 млрд франков (0,8 млрд долл.). В прошлом году он получил новое показание — подавление пищевых аллергических реакций;

«Фесго» (пертузумаб + трастузумаб, рак молочной железы) — +52%, 0,6 млрд франков (0,7 млрд долл.). Все большему числу пациентов назначают эту инъекционную комбинацию двух противоопухолевых препаратов Herceptin (трастузумаб) и Perjeta (пертузумаб), продажи которых из-за этого упали на 10 и 20% соответственно;

«Ксофлюза» (балоксавир марбоксил, грипп) — +234%, 159 млн франков (почти 200 млн долл.). Скачок связан с эпидемией в Азии, а также с расширением применения препарата в КНР, где он был включен в перечень госзакупок;

франков (почти 200 млн долл.). Скачок связан с эпидемией в Азии, а также с расширением применения препарата в КНР, где он был включен в перечень госзакупок; «Тамифлю» (осельтамивир, грипп) — +56%, 100 млн франков (122 млн долл.).

В первые три месяца у Roche произошел ряд значимых событий: