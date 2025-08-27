ВТБ отозвал свои претензии к ООО «Шаврин и Годовалов» на 2,13 млрд рублей

Арбитражный суд города Москвы оставил без рассмотрения иск Банка ВТБ к ООО «Шаврин и Годовалов» на сумму 2,13 млрд руб. Об этом попросил сам истец. В иске ВТБ сказано, что банк в 2021 и 2023 годах заключил с ООО «Годовалов» соглашение о предоставлении кредитных линий. В связи с этим был подписан ряд договоров поручительства между банком и ответчиком.

Решением Арбитражного суда Пермского края в марте 2025 года ООО «Шаврин и Годовалов» признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Требования ВТБ, вытекающие из договоров поручительства, составили более 3 млрд руб. и были включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов компании.

ВТБ инициировал отдельное взыскание 2,13 млрд руб., обратившись в Арбитражный суд Москвы, но позже направил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. «Заявленные истцом требования не относятся к текущим платежам, что свидетельствует о наличии оснований для оставления иска без рассмотрения согласно пункту 4 части 1 статьи 148 АПК РФ», — сказано в определении суда.

В декабре 2024 года суд взыскал в пользу банка ВТБ более 2 млрд руб. с 71 компании, входившей в обанкротившуюся сеть «Аптека от склада». Требования к ответчику ООО «Шаврин и Годовалов» суд выделил в отдельное производство.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Они оба владели ООО «Годовалов» — одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке.