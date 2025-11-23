Главные новости недели

1. Правительство РФ полностью отменило плановые контрольные (надзорные) мероприятия для медицинских препаратов для всех категорий риска, кроме высокого. Подробнее...

2. Фармкомпаниям необходимо максимально ускориться в подаче заявлений на приведение регистрационных досье на лекарства в соответствие с правилами ЕАЭС. Подробнее...

3. Президент России Владимир Путин подписал закон № 424-ФЗ от 17.11.2025 об обязательном целевом обучении студентов медицинских и фармацевтических образовательных программ. Подробнее...

4. Центр развития перспективных технологий и крупнейшие маркетплейсы разработали «дорожную карту» для контроля за маркировкой БАД. Подробнее...

5. Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении аптечной сети «ЗдравСити». Подробнее...