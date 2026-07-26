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Главные новости недели

26.07.2026
14:20
ДинаКоблова
Представляем топ-5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. «Ассоциация независимых аптек» предложила включить провизоров и фармацевтов в перечень специалистов, допускаемых к профессиональной переподготовке по нутрициологии. С 1 сентября нутрициология закрепляется как самостоятельное направление, но оставляет фармработников за пределами круга допущенных к обучению.

2. СМИ сообщили об аресте экс‑директора департамента Минпромторга РФ Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве. Один из эпизодов на 50 млн руб. связан с производством подгузников для взрослых.

3. Из ГРЛС исключили РУ лекарственных препаратов и семи фармсубстанций. Среди них — оригинальный «Вайэпти» (МНН эптинезумаб) для профилактики мигрени у взрослых. Других лекарственных средств с таким МНН в реестре нет.

4. В клинических исследованиях биоэквивалентности наметился новый тренд. По мере того, как сегмент массовых молекул перенасыщается, спонсоры обращают внимание на сегмент орфанных препаратов. По данным «Статэндокс», доля клинических исследований биоэквивалентности в России выросла до 75,4% по итогам первого полугодия 2026 года.

5. ФАС России возбудила дело против производителя пробиотика «Бифилиз (ВИГЭЛ)». Цена препарата, по мнению регулятора, необоснованно выросла в восемь раз. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП, но и полных аналогов на рынке нет.

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