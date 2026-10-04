Главные новости недели

1. Минздрав РФ предложил с 2027 года пополнить Перечень ЖНВЛП 13 новыми МНН — четыре из них российские. В программу ВЗН может войти только веренафусп альфа («Генериум») для лечения синдрома Хантера. Один препарат рекомендован с условием изменения инструкции.

2. Комиссия Минздрава РФ по лекарственным перечням рассмотрела 24 заявки на включение в список СЗЛС. В раздел II включены четыре МНН: семь МНН отклонены, шесть решено не переносить из раздела II в раздел I.

3. Правительство РФ ввело пошлину в размере 35% на биологически активные добавки, ввозимые из недружественных стран. Как это изменит расстановку сил на рынке БАД и что предпримут производители и импортеры, «ФВ» узнал у экспертов.

4. На первом пленарном заседании Госдумы РФ девятого созыва депутаты утвердили председателей и состав всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий. Председателем отраслевого комитета по охране здоровья назначен представитель ЛДПР профессиональный экономист Владимир Сысоев.

5. Х5 запустила доставку из аптек «Горздрава» вместе с продуктами из «Пятерочки». Новый проект обещает быть интересным для потребителей, но неоднозначным с точки зрения доходности бизнеса. «ФВ» вспомнил о коллаборациях фармацевтического и продуктового ритейла.