J&J заплатит 3 млрд долл. за разработчика in vivo-CAR-T-клеточной терапии

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson (J&J) заключил соглашение с Sail Biomedicines, выплатив 785 млн долл. авансом и получив право в дальнейшем выкупить биотехнологический стартап за 2,58 млрд долл. Сделка предполагает совместную разработку CAR-T-клеточной терапии нового поколения от тяжелых аутоиммунных и иммуноопосредованных заболеваний, говорится в пресс-релизе.

Авансовый платеж складывается из двух частей: 465 млн долл. — прямая инвестиция J&J в акционерный капитал Sail, до 140 млн долл. — выплаты по завершении отдельных этапов исследований.

Классическая CAR-T-терапия (ex vivo) предполагает извлечение иммунных клеток (Т-лимфоцитов) из тела пациента. Далее их генетически модифицируют в лаборатории, чтобы они распознавали и атаковали больные клетки, а затем возвращают обратно. Процедура отличается высокой сложностью, значительными затратами и большой трудоемкостью, поскольку препараты изготавливаются под каждого индивидуально.

Разработка Sail позволяет перепрограммировать клетки прямо внутри организма (in vivo). В ее основе лежит технология кольцевой РНК (кРНК), дополненная наночастицами, обеспечивающими точную доставку генетического материала, и алгоритмами искусственного интеллекта для проектирования молекул.

Обычная линейная информационная РНК (мРНК) быстро разрушается в клетке: клеточные ферменты-экзонуклеазы распознают ее незащищенные концевые участки и расщепляют. Кроме того, врожденный иммунитет распознает линейную мРНК как потенциальную вирусную угрозу и запускает воспалительную реакцию, дополнительно ускоряющую уничтожение. У кРНК отсутствуют свободные концы, что защищает молекулу от экзонуклеаз. Она имеет искусственно созданную замкнутую структуру, схожую с природными некодирующими кольцевыми РНК, которые есть в клетках человека, поэтому иммунная система не видит в ней опасность и не атакует. К тому же защитный «колпачок» на конце линейных мРНК постепенно изнашивается при каждом цикле синтеза белка и тем самым ограничивает срок жизни молекулы. В кРНК используется внутренний участок посадки рибосомы (IRES). Этот клеточный органоид садится на него и многократно считывает последовательность нуклеотидов по кругу, а синтез нужного белка продолжается вплоть до нескольких дней — значительно дольше, чем у линейных мРНК.

Главная разработка в портфеле Sail — препарат SAIL-0839, который пока проходит доклинические испытания. Его цель — заставить Т-клетки с рецепторами CD4 и CD8 на поверхности нейтрализовывать дефектные B-клетки, которые производят аутоантитела и повреждают собственные ткани организма при таких болезнях, как волчанка и ревматоидный артрит.

На конференции Американского общества генной и клеточной терапии в 2025 году компания представила данные, согласно которым кРНК дает возможность Т-клеткам производить химерный антигенный рецептор (CAR), наделяющий их способностью распознавать патогены, намного дольше и стабильнее, чем обычная линейная мРНК. В ходе исследований на двух мышиных моделях было показано, что даже однократное введение либо короткие курсы инъекций SAIL-0839 привели к существенному уменьшению количества B-клеток, в том числе в лимфоидной ткани.

In vivo-подход сопряжен с рисками для здоровья. Обеспокоенность вызывает вероятность того, что переносчики генетического материала затронут не только нужные клетки, но и здоровые ткани, спровоцировав аутоиммунное поражение органов. Дополнительную опасность представляет аплазия — модифицированные Т-лимфоциты не умеют отличать патологические B-клетки от нормальных, в результате нейтрализуя всех без разбора, что может вызвать угнетение иммунитета. Более того, неконтролируемая одновременная активация большого числа иммунных клеток может стать причиной тяжелого синдрома высвобождения цитокинов — острой системной воспалительной реакции. Еще один риск — случайная вставка генетического материала в критически важный участок ДНК при применении вирусных векторов, которая потенциально способна запустить процесс злокачественной трансформации измененных T-клеток.

In vivo-CAR‑T‑клеточные терапии, нацеленные на лечение иммуноопосредованных болезней, привлекают пристальное внимание лидеров фарминдустрии. В апреле этого года Eli Lilly договорилась о покупке Kelonia Therapeutics, выплатив 3,25 млрд долл. авансом при общей стоимости сделки в 7 млрд долл. В прошлом году AbbVie приобрела Capstan Therapeutics за 2,1 млрд долл., получив права на экспериментальную in vivo-CAR‑T‑клеточную терапию CPTX2309, которая проходит I фазу клинических исследований при системной красной волчанке и ревматоидном артрите. Тогда же аналогичный препарат добавила в свой портфель Bristol-Myers Squibb после поглощения Orbital Therapeutics за 1,5 млрд долл.