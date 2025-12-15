Правительство РФ продлило ограничение на работу иностранцев в аптеках

Правительство РФ утвердило Постановление № 1995 от 05.12.2025 «Об установлении на 2026 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Согласно документу, для кода ОКВЭД 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» устанавливается допустимая доля иностранных работников в 0% от общей численности сотрудников.

Ранее СМИ писали, что отдельные квоты для найма иностранных специалистов допускаются в качестве исключения в Краснодарском крае, Челябинской области и Еврейской автономной области. Однако в документе речь идет о квотах на оптовую и розничную торговлю, за исключением аптек.

Впервые запрет на наем иностранцев в аптеках был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлевался.

В Госдуме РФ предлагали ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам, в том числе — к розничной торговле лекарственными средствами. Однако ни одна из подобных инициатив не была принята.

В 2023 году Ассоциация независимых аптек просила Правительство РФ разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан для решения проблемы нехватки фармспециалистов. Но просьба не была удовлетворена.