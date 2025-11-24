Правительство России готово поддержать проект по передвижным аптекам

Правительство России в целом поддержало законопроект, которым предлагается провести федеральный эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах, пишет ТАСС. «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве правительства, который есть в распоряжении агентства.

Ранее Минздрав РФ высказывал опасения относительно реализации эксперимента, касающиеся соблюдения правил хранения и перевозки препаратов.

По данным «ФВ», документ еще не подписан вице-премьером.

Чтобы легализовать эксперимент, предлагается внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», дополнив его статьей «Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов».

Эксперимент предлагают провести с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Осенью инициатор законопроекта депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев сообщил, что проект не будет ограничен географически.

«Если изначально мы говорили про проведение эксперимента в конкретных субъектах России, то сегодня принято общее решение Минздрава и Госдумы, что это будет любой субъект, попадающий под определенные условия», — сказал депутат. Это населенные пункты, где нет ФАП, стационарных аптек, организаций с фармлицензией, кроме городов федерального значения (Севастополь, Санкт-Петербург, Москва).

Он добавил, что принять участие в эксперименте может каждый субъект по ходатайству высшего должностного лица субъекта.

О готовности принять участие в проекте неоднократно заявляли крупные аптечные сети — как государственные, так и частные. В 2024 году эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов организовал Росздравнадзор на базе «Губернских аптек» (Красноярский край).

Выступая на III Съезде РААС, генеральный директор сети «Вита плюс» (Ставропольский край) Жан Гончаров поднял вопрос о лекарственном обеспечении отдаленных населенных пунктов. «Очевидно, что Почта России его не решит. Два года назад я рассказывал, что мы купили специальный автомобиль и полностью его оборудовали, чтобы соблюдать все требования по хранению, перевозке лекарств до труднодоступных мест, обеспечить работу специалистов. Я открыто признался, что нарушил все правила, и мы запустили автомобиль, чтобы посмотреть, есть ли потребность у населения в такой услуге», — рассказал он.

Отсутствие законодательной базы не позволило сети продолжить эту работу, и автомобиль «третий год стоит в гараже».