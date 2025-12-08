«Ригла» взяла в управление «Столичные аптеки»

Московская аптечная сеть «Столичные аптеки» перешла под управление компании «Ригла» на условиях долгосрочной аренды, пишет «Коммерсантъ». «ФВ» подтвердили сделку. В контур сети перешли 62 аптеки. Из них одна ребрендирована в «Риглу», остальные работают под вывеской «Здравсити Аптека».

«Это реализация стратегического курса по масштабированию бизнеса компании, в котором среди ключевых целей – наращивание присутствия в Московском регионе», — сообщил ФВ заместитель генерального директора по развитию АС «Ригла» Сергей Ковалев.

Сделка позволила увеличить долю сети на столичном рынке до 12,5%, – такие данные приводит агентство AlphaRM. С учетом новых точек число аптек в Москве под управлением АС «Ригла» составило 845. Всего федеральный игрок насчитывает на текущий момент свыше 6,7 тыс. точек в 73 регионах страны.

Ранее «Ригла» приобрела несколько мелких аптечных сетей в Тамбовской области, а также усилила позиции в Тверской области.

По итогам периода январь-октябрь 2025 года в рейтинге аптечных сетей «Ригла» занимает 9,9% рынка и находится на втором месте. На первой строчке размещается АС «Апрель», лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек, говорится в отчете AlphaRM.