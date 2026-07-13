В Госдуму РФ внесен законопроект о передаче дел о принудительных лицензиях на рассмотрение СИП

В Госдуму РФ внесли законопроект об отнесении дел о предоставлении и прекращении принудительных лицензий к подсудности Суда по интеллектуальным правам (СИП) в качестве суда первой инстанции. Как говорится в пояснительной записке, подобные дела характеризуются высокой сложностью и концентрация их в одном суде будет способствовать повышению эффективности судопроизводства и формированию единообразной судебной практики.

О разработке законопроекта стало известно в декабре 2025 года, сообщал «ФВ». В апреле 2026 года директор Департамента стратегического развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Травников рассказал о направлении документа в правительство РФ. А в начале июля Минэкономразвития РФ проинформировало о том, что правительство РФ поддержало инициативу.

Сложности дел о принудительных лицензиях «вызваны в том числе наличием в Гражданском кодексе РФ оценочных понятий, которые суды трактуют по-разному: «недостаточное использование», «недостаточное предложение товаров», «важное техническое достижение», «существенные экономические преимущества»», отмечалось в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития РФ.

Ожидается, что нормы о рассмотрении СИП дел о принудительных лицензиях вступят в силу с 1 января 2027 года и будут распространяться на новые споры. Фарминдустрия предлагала, чтобы СИП сразу «забрал» себе и те дела, которые в текущий момент слушаются арбитражными судами, как только поправки вступят в силу. Но это было бы неправильно, сказал Дмитрий Травников.