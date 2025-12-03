Великобритания первой получила полное освобождение от американских пошлин на фармпродукцию

США освободили Великобританию от пошлин на препараты, фармацевтические активные вещества и медицинские изделия. Соответствующее соглашение администрация Дональда Трампа подписала с британским правительством, следует из пресс-релиза американского Торгового представительства.

Соединенное Королевство стало единственным государством в мире, которому удалось добиться беспошлинного ввоза своей фармпродукции в Штаты. Для Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Европейского союза (ЕС) Белый дом ранее установил таможенные сборы на уровне 15%. В октябре Дональд Трамп объявил о введении 100%-ной ставки на брендированные и запатентованные лекарства из всех стран, которые не перенесут производство в США или не заключат сделку.

Согласно достигнутым договоренностям, тарифные льготы будут действовать как минимум три года. Вместе с этим Вашингтон согласился не предъявлять претензий к внутреннему механизму ценообразования на медикаменты в Великобритании до конца президентского срока Дональда Трампа.

Взамен Лондон обязался пересмотреть методологию оценки экономической целесообразности закупки новых препаратов через Национальную службу здравоохранения (NHS) – госсистему страны, которая полностью или частично покрывает для граждан стоимость лекарств за счет налогов. В ее основе лежит показатель QALY — расчет стоимости каждого дополнительного года жизни пациента, который обеспечило лекарство. До сих пор порог был в диапазоне от 20 до 30 тыс. фунтов стерлингов. Если эти значения оказывались превышены, британские власти отказывались приобретать медикаменты. Теперь верхний предел поднимется на 25%, до 35 тыс. фунтов.

Кроме того, раньше Великобритания одобряла продажу дорогих новинок из-за рубежа, но заставляла фармкомпании возвращать 23,5% выручки с продаж в казну или делать скидки на старую продукцию. Теперь ставка снизится до 15%.

Британское правительство пошло на такие уступки для отрасли после того, как фармгиганты начали массово отказываться от финансирования проектов в стране. К ноябрю они вывели более 2 млрд фунтов (2,7 млрд долл.) инвестиций из-за обременительных обязательств. Среди пошедших на этот шаг — MSD (Merck&Co. – в США и Канаде), Eli Lilly, Sanofi, Novartis и AstraZeneca.