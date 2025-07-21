Дело Николая Шаврина будет рассматривать суд Москвы

Уголовное дело по обвинению совладельца ООО «Годовалов» Николая Шаврина в уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п.«а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ) направили для разбирательства по территориальной подсудности в Симоновский районный суд Москвы. Такое решение вынес Кировский районный суд Перми и стороны его не оспорили, пишет «РБК Пермь» со ссылкой на суд.

Следственный комитет предъявил обвинение Шаврину в июне. По данным следствия, с 2017 по 2019 год фактический руководитель компании, действуя по предварительному сговору с директором, в нарушение закона вносил в декларации по НДС и расчеты по страховым взносам общества заведомо ложные сведения.

В декларации не были включены 69 юридических и физических лиц, которые необоснованно применяли специальные налоговые режимы. Это повлекло неуплату НДС и страховых взносов на общую сумму более 418 млн руб.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемого на общую сумму 771 млн руб.

Андрей Годовалов пополам с Николаем Шавриным владели ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В ноябре 2023 года Годовалов и Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании их несостоятельными. Несколько недель назад суд уже признал Годовалова банкротом. Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв. м и нежилое помещение в Перми.

В январе 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В марте суд признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

В январе прошлого года СКР возбудил уголовное дело, по которому выполняющие управленческие функции в ООО «Годовалов» заподозрены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Дело Годовалова выделили в отдельное производство и в марте 2025 года СМИ сообщили о его заочном аресте. Годовалов, по данным следствия, сейчас находится не в России и объявлен в международный розыск.

В мае Арбитражный суд Москвы взыскал убытки в размере 468 млн руб. с Годовалова и Шаврина. Суд также признал недействительными платежи в размере 436 млн руб., которые компания уплатила Сбербанку.