С Годовалова и Шаврина взыскали убытки на 468 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал убытки с бывшего гендиректора ООО «Годовалов» Андрея Годовалова и соучредителя общества Николая Шаврина в размере 468 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

С заявлением об этом в суд обратился конкурсный управляющий компании Михаил Проровский в рамках ее банкротного дела. По данным Проровского, с 2013 по 2018 года компания, которой руководил Годовалов, выдало Шаврину два займа общей суммой 303,4 млн руб. По первому договору было возвращено 57 млн руб., по второму — ничего.

Управляющий считает, что сделки заключались на заведомо невыгодных для компании условиях: процентные ставки по договорам займа (1,2% и 7,8% годовых) отклонялись от средневзвешенной процентной ставки, которая действовала в это время (более 10% годовых).

Суд первой инстанции счел, что Шаврин таким образом принес компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 222,1 млн руб. С Годовалова суд взыскал 246 млн руб.

Еще Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделкой платежи, совершенные ООО «Годовалов» в пользу ПАО «Сбербанк». С апреля по сентябрь 2023 года было переведено 436 млн руб. Суд пришел к выводу, что Сбербанк «обладал объективной возможностью быть осведомленным о возникновении у ООО «Годовалов» существенных финансовых затруднений, которые с высокой степенью вероятности могли привести к его финансовой несостоятельности». Суд обязал Сбербанк возвратить денежные средства.

В ноябре 2023 года Годовалов и Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании их несостоятельными. Несколько недель назад суд уже признал Годовалова банкротом. Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв. м и нежилое помещение в Перми.

В январе 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В марте суд признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Также в январе прошлого года СКР возбудил уголовное дело, по которому выполняющие управленческие функции в ООО «Годовалов» заподозрены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина.

Ранее стало известно, что суд в Перми заочно арестовал Андрея Годовалова за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Годовалов, по данным следствия, сейчас находится не в России и объявлен в международный розыск.