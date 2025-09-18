Депутаты предложили льготы по обязательному целевому обучению для студентов-фармацевтов

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о закреплении кадров в отечественной системе здравоохранения, об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов в своем telegram-канале по итогам дискуссии в рамках первого заседания в осеннюю сессию.

Речь идет о законопроекте № 1006061-8, которым предлагается внести изменения в статьи 69 и 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторы документа предлагают обязать всех студентов, поступивших на бюджетные места по медицинским и фармацевтическим специальностям, заключать договор о целевом обучении в течение первого года обучения. При отсутствии договора возможно отчисление или перевод на платное обучение. В случае нарушения договора о целевом обучении грозит компенсация в размере затрат бюджета на обучение (минимум за один год) или штраф в двукратном размере компенсации. Санкции применяются как к выпускнику, так и к заказчику.

Документ поддержали депутаты комитета от всех пяти фракций Госдумы.

При этом комитет выдвинул ряд предложений к законопроекту: преференции для некоторых лиц, которые смогут не заключать договор о целевом обучении при поступлении на бюджет в медвуз. Например, для детей-инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов из-за военной травмы.

Также предлагается определить перечень специальностей, после завершения обучения по которым специалисты смогут работать под руководством наставника в течение трех лет. К таким специальностям могут отнести фармацию и стоматологию. Инициативу выдвинули для того, чтобы избежать дефицита ставок.

Будут также прорабатывать вопрос определения сроков работы с наставником. Снизить этот срок с трех до двух лет могут для студентов, которые планируют трудиться в регионах Дальневосточного федерального округа, районах Крайнего Севера и в Арктической зоне.

Говоря о среднем профессиональном образовании, в комитете предложили наделить правом на первоочередное зачисление в медколледж тех абитуриентов, которые заключат целевой договор с медучреждением уже на этапе поступления.

«Ждем также предложений от профессиональных сообществ, готовы обсуждать детали и обоюдно их прорабатывать», — заключил Леонов.

В феврале Минздрав намеревался установить штраф в двукратном размере от суммы, потраченной на обучение. В мае Минздрав предложил увеличить штрафы для выпускников медицинских вузов, отказавшихся от обязательной отработки, до трехкратного размера от суммы, потраченной на обучение.

В июне Минздрав предложил обязать выпускников мед- и фармвузов проходить трехлетнее наставничество после первичной аккредитации. Поправки вызвали дискуссию в отрасли — эксперты указывают на возможные противоречия с Конституцией и недостаточную привлекательность условий для молодых специалистов.

Ранее «ФВ» писал о том, как устроено наставничество в аптеке.