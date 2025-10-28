«Джодас Экспоим» обжалует приказы Минздрава РФ о приостановлении действия РУ 18 лекарств

Компания «Джодас Экспоим» продолжает пытаться восстановить свое положение на фармрынке через судебные разбирательства. 17 октября она подала очередные 18 исков к Минздраву РФ о признании незаконными и отмене приказов регулятора от 16 июля текущего года о приостановлении действия регистрационных удостоверений ее лекарственных препаратов, обратил внимание «ФВ». Предварительные судебные заседания по пяти из заявлений назначены на ноябрь-декабрь, следует из информации системы «Мой арбитр».

В июле Минздрав РФ приостановил применение 21 препарата «Джодас Экспоим», включая шесть противоопухолевых средств и девять антибиотиков, сообщал «ФВ». Основанием стало наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных. Также из ГРЛС исключили РУ шести лекарственных средств этой компании.

В исках, которые приняты Арбитражным судом Москвы к рассмотрению, фигурируют препараты, РУ которых были приостановлены: Пеметрексед Дж (пеметрексед) лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 500 мг, палболиб (палбоциклиб) капсулы, 75 мг, 100 мг, 125 мг, оритакс (цефотаксим) порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 1000 мг, кефсепим (цефепим) порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,5 г, 1 г и иматиниб (иматиниб) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 400 мг. У всех этих лекарств есть аналоги на российском рынке.

Аналогичные восемь исков «Джодас Экспоим» подал к регулятору в августе, сообщал «ФВ». Истец требует признать незаконными решения ведомства об отмене регистрации и исключении из ГРЛС его лекарств. Решения по ним пока не вынесены. Фармкомпания ходатайствовала о принятии обеспечительных мер: приостановлении действия оспариваемых решений Минздрава РФ до вступления судебного акта в законную силу (при том что препараты уже исключены из ГРЛС), но получила отказ. В компании свои притязания к регулятору не комментируют.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Джодас Экспоим» вводить в гражданский оборот, предлагать к продаже и продавать воспроизведенный препарат «Авцефт», зарегистрированный в декабре 2023 года, или любое другое лекарство, содержащее авибактам, до 24 июля 2026 года (даты истечения срока действия евразийского патента), информировал «ФВ». Подмосковную компанию с индийскими корнями также обязали обратиться в Минздрав России с заявлением о прекращении регистрации «Авцефта».