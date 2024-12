«ФВ» провел контрольную закупку БАД с мелатонином

Закупка на маркетплейсах

Корреспондент «ФВ» нашел на Ozon пять добавок с мелатонином из запрещенного списка и заказал их. Четыре добавки были бренда NOW FOODs:

мелатонин 3 мг № 60 (продавец SuperVit, ИП Альтер Ирина Николаевна, 322774600241470);

мелатонин 5 мг № 180 (продавец Станция Спортивная, ИП Чупрына Николай Юрьевич, 323080000012305);

мелатонин 10 мг № 100 (продавец Now Supplements, ИП Абуев Им-Али Лом-Алиевич, 322200000042822);

мелатонин 10 мг № 100 (продавец Green Life, ИП Гехаев Заурбек Саламбекович, 321200000015540).

Еще одна добавка — Melatonin 1 мг № 180 бренда OstroVit, Польша (в списке и на карточке значилась под торговым названием Keep Sleep).

Карточки размещались в категориях «Тренировочные комплексы и релаксанты» или «Витамины спортивные». Ни в одной из карточек не было данных свидетельства о государственной регистрации (СГР), но это не помешало, например, продавцу Now Supplements указать, что «товар прошел проверку на качество и соответствие государственным требованиям по безопасности».

Все заказанные на маркетплейсе БАД 7 декабря были получены в одном из пунктов выдачи заказов в Москве без каких-либо ограничений.

Учитывая отсутствие СГР, на упаковках не было и кодов с обязательной маркировкой. На трех банках из пяти был дополнительный стикер с маркировкой на русском языке: Мелатонин NOW FOODs по 5 мг и по 10 мг (обе упаковки). Только у Мелатонина NOW FOODs по 5 мг на этикетке был указан импортер — ООО «Нео-Логистик», г. Псков. Обе упаковки мелатонина NOW FOODs по 10 мг по данным русской маркировки имеют срок годности пять лет, хотя аналогичный БАД, купленный в рознице, имеет срок годности только два года.

Закупка в магазине спортпита

Неделей ранее — 1 декабря — корреспондент «ФВ» провел аналогичную контрольную закупку в розничном магазине спортивного питания Fitness Formula в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, д. 61, ИП Гибадуллин Р.Р.). Наличие на банке добавки кода маркировки не остановило продажу. Хотя ЦРПТ должен блокировать продажу запрещенных БАД по требованию Роспотребнадзора на кассе через систему «Честный знак».

Причиной могли стать недостоверные сведения о продукте и его регистрации в карточке товара системы «Честный знак». При сканировании кода в карточке приводилось описание БАД NOW Melatonin (Мелатонин), капсулы 3 mg № 60, производства NOW FOODS, а вот свидетельство к карточке было прикреплено другое — на БАД «NOW Высокоэффективный витамин Д-3 1000 МЕ» (NOW High Potency Vitamin D-3 1000 IU) производства NOW FOODS.

Как отреагировал «Честный знак»

В ноябре 2024 года по требованию Роспотребнадзора «Честный знак» приостановил возможность розничной продажи БАД, содержащих запрещенные при производстве такой продукции вещества мелатонин и симетикон. Регулятором был направлен перечень конкретных кодов маркировки, подлежащих блокировке.

Всего было заблокировано 5,5 млн упак. БАД от 44 производителей и 31 импортера, заявили в пресс-службе ЦРПТ. Совместная работа по выявлению и недопущению оборота небезопасных товаров продолжается, сообщил оператор.

«На видео, предоставленном журналистами, указано, что система задает вопрос, приобретен ли товар 11 октября (именно тогда он был легально продан — до решения Роспотребнадзора о введении блокировки). В случае, если товар был приобретен после 11 октября (нелегально, без использования кассовой техники), потребитель может нажать на кнопку «нет» в интерфейсе мобильного приложения и сообщить о нарушении в Роспотребнадзор для проведения проверки недобросовестного продавца», — прокомментировали в «Честном знаке» предоставленную «ФВ» информацию.

В ЦРПТ добавили, что система «Честный знак» интегрирована с реестром свидетельств о государственной регистрации БАД Роспотребнадзора. «Карточки товаров проходят проверку на отсутствие в составе запрещенных веществ и соответствие описанных характеристик с описанием данного товара в СГР», — сказали в пресс-службе.

Какие меры предпринимает рынок

Аптеки возмущены тем, что нормативная база работает только в отношении них. Представители фармрозницы массово отправляют жалобы как физлица на факты продажи добавок с мелатонином на маркетплейсах. Об этом корреспонденту «ФВ» рассказали несколько представителей аптечных сетей на условиях анонимности. Они адресуют обращения в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и «Честный знак».

Сколько потеряли аптеки в результате запрета реализации добавок с мелатонином и симетиконом, читайте в материале «Игра не по правилам» в «ФВ» № 29 (1158) от 10.12.2024.