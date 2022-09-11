Главные новости недели
11.09.2022
14:20
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
- Московская область заключит офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов с ПСК «Фарма». Размер контракта составит 4,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона. Инвестор развернет в Московской области производство антикоагулянтов, ингаляционных препаратов, иммунодепрессантов, препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии. Закупка проводилась по новым правилам: чтобы заключить контракт, потенциальный инвестор должен был подтвердить, что он обладает соответствующим опытом исполнения госзаказа, создания успешного бизнеса или производственного комплекса. Подробнее…
- Минздрав и Минпромторг поручили российским предприятиям оперативно разработать отечественные аналоги 189 зарубежных препаратов против редких заболеваний. Об этом заявил на международном форуме «Инновационная онкология» зам. министра здравоохранения Сергей Глаголев. Он сообщил, что сейчас в стоимостном выражении около двух третей препаратов, закупленных в рамках федеральной программы «14 высокозатратных нозологий», — это лекарства зарубежного происхождения. Также ведомства решают вопросы в отношении препаратов, которые пока защищены иностранными патентами и не могут производиться в России без разрешения правообладателя, отметил Глаголев. Подробнее…
- Новым управляющим директором, директором Центра индустрии здоровья Сбера назначен Сергей Жданов. Также он занял должность генерального директора дочерней компании ООО «Иммунотехнологии», сообщили «ФВ» на рынке. «ФВ» направил в компанию запрос, там подтвердили эту информацию. Подробнее…
- Согласно данным AlhpaRM, выручка аптек от продажи лекарств, БАД и прочего ассортимента в июле 2022 года составила 128,1 млрд руб. По сравнению с июлем 2021 года это больше на 3%. При этом продажи лекарств снизились на 1%, а БАД и прочего ассортимента, напротив, выросли на 11 и 15% соответственно. Подробнее…
- Росздравнадзор проинформировал производителей и импортеров медизделий о порядке предоставления сведений о выведенных на рынок медицинских изделиях. Информация размещена на сайте службы. Сервис разработан в соответствии с требованиями приказа Росздравнадзора от 25.11.2021 № 11020 о посерийном, поштучном учете медицинских изделий, выведенных на рынок. Аналогичная система с конца 2019 года действует для лекарственных препаратов. Доступ к сервису будет осуществляться через личный кабинет заявителя на сайте Росздравнадзора. Подробнее…
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