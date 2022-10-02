Главные новости недели

1. Российские производители лекарств написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором попросили дать отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Они предложили распространить ее на сотрудников компаний, задействованных на этапах исследований и разработки лекарственных препаратов, в производственной и сбытовой цепочке промышленности. Письмо есть в распоряжении «ФВ», его подлинность подтвердили участники рынка. Подробнее…

2. Минздрав зарегистрировал аналог зарубежного препарата для лечения орфанного заболевания. Речь идет о средстве для терапии орфанного заболевания Вильсона — Коновалова «Синтерсеп» от компании ООО «ФармаМондо». Лекарство является аналогом зарубежного препарата Syprine, который в России не зарегистрирован. Действующее вещество препарата — триентин. Производителем лекарства указана индийская компания «Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед». Препарат «Синтерсеп» разрешен детям с пяти лет и взрослым, которые не переносят пеницилламин, также применяемый для лечения орфанного заболевания. Подробнее…

3. Число проводимых отечественными фармацевтическими компаниями клинических исследований выросло на треть с февраля 2022 года. В настоящее время на разных стадиях разработки находится более 50 отечественных инновационных препаратов. Об этом сообщил на III Форуме пациенториентированных инноваций первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков. По его словам, они должны заместить импортную продукцию, в том числе по таким важным терапевтическим областям, как лечение спинальной мышечной атрофии, онкология и др. Подробнее…

4. Территориальные управления Росздравнадзора предупредили о дефиците перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов. Теперь аптеки должны будут еженедельно отчитываться о наличии медизделий в терорганы. Об этом «ФВ» сообщили в нескольких региональных аптечных ассоциациях. В свою очередь аптечное сообщество обратилось к дистрибьюторам, попросив их создать запасы этих расходных материалов, в пять раз превышающие плановые. Подробнее…

5. Минздрав намерен сократить срок получения лицензии на работу с наркотическими и психотропными веществами. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Документом предусмотрено сокращение сроков принятия решения лицензирующим органом о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении с 15 до 8 рабочих дней, а также о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий с 10 до 6 рабочих дней. Подробнее…