Главные новости недели

1. Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение регионам создать запас лекарств минимум на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Поставки и наращивание объемов производства отечественных лекарств идут «с высокими темпами», отметил Мурашко. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что в России нет проблем с поставками лекарств, а иностранные препараты заменяются отечественными аналогами. Подробнее…

2. Законопроект о производственных аптеках прошел согласование в Минздраве и Минпромторге, сообщил «ФВ» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, автор законопроекта Айрат Фаррахов. По его мнению, законопроект выйдет на второе чтение и с большой долей вероятности будет принят. Поправки учитывают все замечания, которые возникли у регуляторов после первого чтения, рассказал депутат. Вступить в силу документ должен 1 сентября 2023 года. Он будет действовать для всех аптечных организаций, имеющих лицензию на производство, за исключением индивидуальных предпринимателей. Подробнее…

3. Компания Виктора Харитонина МКООО «Огмент инвестментс лимитед» приобрело 49% ООО «Здесь Аптека». Информация об этом размещена в СПАРК, обнаружил «ФВ». Изменения во владении компанией произошли 10 ноября 2022 года. Еще 28,5% и 22,5% принадлежат Дмитрию Соколу и Олегу Богомолову. Основной вид деятельности ООО «Здесь Аптека» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, лицензий на розничную торговлю лекарствами у него нет. Подробнее…

4. Eli Lilly потеряла 15 млрд долл. из-за фейка в Twitter, подсчитал Moneycontrol. Неизвестный пользователь создал фейковый аккаунт под названием @EliLillyandCo, купил за 8 долл. специальную синюю галочку рядом с именем, которая подтверждает, что аккаунт принадлежит официальному лицу. После чего опубликовал сообщение о том, что «инсулин теперь стал бесплатным». Этот твит стал настолько популярным, что официальный аккаунт Eli Lilly в Twitter был вынужден опубликовать ответ. Подробнее…

5. Госаптеки пожаловались на правила закупок 25% от совокупного годового стоимостного объема договоров у субъектов МСП. Это требование названо практически неисполнимым для аптек. Крупные поставщики вынуждены искусственно создавать мелкие фирмы, что в итоге сказывается на стоимости лекарств для потребителя. Это вредит отрасли и не приносит пользы малому бизнесу. ААУ «СоюзФарма» направила обращение в Госдуму с просьбой законодательно урегулировать проблему. Подробнее…