Главные новости недели

1. Зарубежные компании отозвали семь регудостоверений препаратов. Информация об этом опубликована на сайте ГРЛС. В списке исключенных препаратов есть лекарства компаний Merck, Teva, Orion. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Из реестра исключены РУ глюкокортикостероида, антисептического, ноотропного, гипогликемического, противоклимактерического средства, а также средство для лечения никотиновой зависимости. Подробнее…

2. Президент Владимир Путин утвердил новые полномочия «Круга добра». Теперь фонд будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет. Он также предложил фонду взять на себя новые задачи для оказания помощи подопечным. Кроме того, он утвердил обновления в составе попечительского совета фонда. Подробнее…

3. Препарат фтортиазинон, который направлен на преодоление устойчивости к антибиотикам, прошел третью стадию клинических исследований. Он может быть зарегистрирован в России в ближайшее время, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Основной задачей теперь будет как можно быстрее создать условия для расширения медицинских показаний по применению препарата. Антибиотикорезистентность и устойчивость к химиопрепаратам сейчас одни из важнейших проблем во всем мире, особенно на фоне последствий борьбы с пандемией коронавируса. Подробнее…

4. Минздрав опубликовал 17-ю версию рекомендации по лечению COVID-19 с учетом коинфекции вирусами гриппа. В период сезонного подъема заболеваемости всех пациентов с признаками ОРВИ рекомендуется тестировать на наличие COVID-19 и гриппа. При появлении новых респираторных симптомов у пациентов с коронавирусной инфекцией следует проводить обследование на вирус гриппа. В документе также указывается, что ремдесивир не обладает активностью в отношении вирусов гриппа. Подробнее…

5. Суд в Санкт-Петербурге признал виновным в шести эпизодах мошенничества Сергея Войтовича, создавшего организованную группу для кражи лекарств из онкодиспансеров. Мужчину приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Суду удалось доказать причастность группировки к 20 эпизодам мошенничества на 11,5 млн руб. Изначально в материалах дела сообщалось, что сумма похищенных за пять лет препаратов превышает 100 млн руб. Всего на скамье подсудимых по делу о краже лекарств у больных раком оказались 13 человек. Подробнее…