Главные новости недели

1. Специальная программа льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции продлена до 30 октября 2023 года. Такое решение принято из-за того, что эта мера поддержки востребована, отметили в правительстве. Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. В текущих условиях это около 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 15,4 млрд руб. По прежним правилам взять льготный кредит можно было до 31 декабря 2022 года. Подробнее…

2. Правительство утвердило перечни лекарственных средств на 2023 год. В Перечень ЖНВЛП включены только пять препаратов. Это рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим+[сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии). При этом в конце 2021-го и в течение 2022 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила 19 новых МНН. Перечень для программы ВЗН планировалось пополнить тремя лекарствами, но ни одно из них включено не было. Подробнее…

3. Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств Индии (CDSCO) потребовала прекратить производство сиропа от кашля фармкомпании Marion Biotech на фоне смерти детей в Узбекистане. Такое решение принято после проверки на заводе предприятия в городе Ноида. Представитель Marion Biotech заявил, что компания сожалеет о гибели людей, она остановила производство данного продукта. Ранее Минздрав Узбекистана подтвердил, что в результате приема сиропа Doc-1 Max индийской компании Marion Biotech скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа содержит токсичное вещество этиленгликоль. Подробнее…

4. Водителей предложили наказывать за употребление лекарственных средств, не относящихся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. С соответствующей инициативой выступило МВД, разместив на портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в статью 12.8 КоАП. За прием препаратов могут штрафовать или лишать автолюбителей прав. В конце ноября Конституционный суд пришел к выводу о неопределенности критериев установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов, и указал законодателю исправить выявленный пробел. Подробнее…

5. Правительство выделило фонду «Круг добра» грант почти в 70 млрд руб. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. О том, что фонд получит грант на эту сумму, на прошлой неделе заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Для сравнения: в 2021 году на закупку препаратов было направлено 30,8 млрд руб., в 2022 году — 63,2 млрд руб. Всего за два года существования «Круг добра» направил на лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями 94 млрд руб. Подробнее…