Главные новости недели

1. Правительство утвердило особенности проведения проверок бизнеса. Мораторий будет действовать до конца 2023 года. Также документ устанавливает право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ранее был проведен профилактический визит по обращению контролируемого лица. Правительство ввело в марте мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Подробнее…

2. Минздрав исключил из Госреестра пять регистрационных удостоверений лекарств. Все исключенные препараты зарубежного производства. Среди компаний — владельцев РУ фигурируют Teva, Lannacher Heilmittel, Johnson & Johnson и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Аналоги четырех исключенных препаратов широко представлены на российском рынке другими компаниями. Подробнее…

3. Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился с письмом в правительство с просьбой снова пересмотреть и дополнить перечни ЖНВЛП и ВЗН всеми рекомендованными лекарственными препаратами в соответствии с решениями Комиссии Минздрава России. ВСП обратил внимание, что никакого общественного обсуждения данного решения не проводилось, непонятны остались критерии, по которым были включены одни препараты и не включены остальные. В письме отмечается, что в Перечень ЖНВЛП также не попали препараты, которые локализуются отечественными производителями. Подробнее…

4. Эффективность «Спутника V» против варианта коронавируса «Кракен» пока не установлена, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, для этого необходимо отдельное исследование, которое займет длительный период. «Если бы в стране был банк сывороток, я бы мог в течение недели ответить на этот вопрос», — отметил он. На этой же неделе Гинцбург заявил о разработке вакцин от новых вариантов COVID-19, в том числе «Кракена». Подробнее…

5. В Росздравнадзоре сообщили о возможной дефектуре и проблемах в поставках отдельных лекарственных средств. Это связанно с логистическими проблемами поставщиков и производителей, уточнили в надзорном органе. Там отметили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации. В то же время в Минздраве заверяют, что ситуация стабильная. Подробнее…