Главные новости недели

1. Ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект об изменении закупочных процедур, призванный сократить число конкурсов и упростить их проведение. Изменения вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013. В частности, лимиты НМЦК по запросам котировок повысили с 3 млн до 10 млн руб. Также сенаторы предлагают разрешить использовать товарные знаки при закупках медицинской продукции по жизненным показаниям. Подробнее…

2. К договору аптек не занимать помещения друг друга подключились сети «Максавит» и ГК «Вита Плюс». Об этом «ФВ» рассказали в РААС. Соответствующие соглашения действуют в течение года. Впервые его подписали в 2020 году. С того момента от идеи отказывались лишь в 2021 году, но уже к следующему году к ней вернулись вновь, так как инициатива доказала свою эффективность, отметили в РААС. Подробнее…

3. На проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федпроекта «Медицинская наука для человека» правительство направило свыше 503 млн руб. Из них на разработку лекарственных препаратов на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии выделят 453 млн руб. Остальные 50 млн руб. пойдут на их клинические исследования и разработку медизделий. Подробнее…

4. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий применение штрафов при обращении незарегистрированных лекарств. Изменения предлагается внести в статьи 238.1 УК РФ и 6.33 КоАП. В документах намерены убрать ссылку на ВОЗ. В Минздраве пояснили, что законопроект не затрагивает случаев ввоза незарегистрированных препаратов и медизделий для личного использования. Речь также не идет о введении новых или корректировке существующих штрафов. Подробнее…

5. Компания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат «Сафнело», применяющийся для лечения средней и тяжелой форм системной красной волчанки (СКВ). Препарат используется в сочетании со стандартной терапией. Информация об этом размещена в ГРЛС. FDA зарегистрировало препарат в августе 2021 года. Лекарство оказалось единственным средством, одобренным для борьбы с СКВ за последние 10 лет. Подробнее…