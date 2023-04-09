Главные новости недели

1. Регионы предложили ввести механизм риск-шеринга при обеспечении препаратами пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями: когда стоимость лекарства оплачивается по факту получения терапевтического эффекта. Таким образом можно сэкономить бюджетные средства. Минздрав не против такого механизма, но прежде необходимо провести пилотный проект. Ведомство предлагает протестировать механизм силами благотворительных фондов, в том числе «Круга добра». Подробнее…

2. Члены рабочей группы по «регуляторной гильотине» (РГ) единогласно не согласовали последнюю версию проекта стратегии «Фарма 2030». Это следует из протокола заседания группы 3 апреля. По их мнению, документ необходимо доработать. К тому же члены рабочей группы от экспертного и делового сообщества считают, что для комплексного обсуждения проекта стратегии важно рассматривать его одновременно с проектом плана мероприятий по ее реализации. При этом формально согласование РГ для принятия документа не требуется. Подробнее…

3. Умер основатель группы «Роста» Давид Паникашвили. Он был сооснователем дистрибьюторской компании «Фарм Тамда 77». После объединения с другими компаниями в 2002 году она преобразовалась в АО «Роста», которое уже год спустя по объему продаж заняла четвертое место в списке крупнейших дистрибьюторов страны. Бизнесмена похоронили на Кузьмоловском кладбище Санкт-Петербурга. В последние годы он страдал онкологическим заболеванием. Подробнее…

4. Минздрав одобрил препарат «Фириалта» от Bayer. Лекарство применяется для лечения хронической болезни почек, связанной с диабетом 2-го типа. Лекарство выпускается в таблетках в двух дозировках: 10 мг и 20 мг. «Фириалта» содержит действующее вещество финеренон — блокатор рецепторов гормона альдостерона. FDA одобрило финеренон в 2021 году. Американская ассоциация диабета внесла его в стандарты медицинской помощи при диабете. Подробнее…

5. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий российским производителям при производстве лекарств использовать фармсубстанции, которые входят в реестр ЕАЭС. Изменения планируется внести в статью 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». В пояснительной записке говорится, что по действующим нормам при производстве лекарств используются фармсубстанции из госреестра. Законопроект же также разрешает использовать их из единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. Подробнее…