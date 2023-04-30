Главные новости недели

1. С 1 сентября в системе мониторинга движения лекарственных препаратов перестанет работать уведомительный режим. Такое решение принято, чтобы обеспечить регуляторов более корректными и актуальными данными, сообщил руководитель проекта группы проекта «Фарма» ЦРПТ Алексей Косарев. Уведомительные схемы в системе маркировки лекарств были введены в начале ноября 2020 года. Аптекам разрешили продавать препараты через контрольно-кассовую технику сразу после отправки в систему МДЛП сведений о поступивших лекарствах, не дожидаясь подтверждения об успешной обработке сведений системой. Подробнее…

2. Ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект, который регулирует систему обращения с медицинскими отходами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Законопроект предлагает распространить нормы закона об отходах производства и потребления на систему обращения с медицинскими отходами, которые уже прошли обезвреживание. Речь идет о медицинских отходах всех классов (А, Б, В, Г). Подробнее…

3. Принудительная передача лицензий на производство инновационных лекарств в России допустима на фоне ухода с российского рынка зарубежных фармкомпаний, а также уменьшения числа клинических исследований. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, уход зарубежных фармкомпаний с российского рынка не может служить для них форс-мажорным обстоятельством. Если бы Россия создала какие-то неблагоприятные условия, если бы их выслали с рынка, занимались рейдерским захватом, но мы ничего не сделали для того, чтобы они ушли с рынка, отметила Матвиенко. Подробнее…

4. Участники первого Общероссийского форума «Повышение эффективности государственных аптечных сетей» просят о продлении права регионов работать с единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий. Сейчас по схеме централизации полномочий по закупке, хранению и доставке до медицинских организаций работают несколько регионов. С 1 июля государственные фармации лишатся права выступать единственным поставщиком для медицинских организаций. Подробнее…

5. Минздрав отозвал 34 регистрационных удостоверения лекарств и два РУ на фармсубстанции. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Большинство исключенных препаратов имеют аналоги на российском рынке. В числе компаний-владельцев — зарубежные и отечественные компании, среди них Novo Nordisk, BIOCAD, Dr. Reddy’s и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Подробнее…