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Главные новости недели

09.07.2023
14:20
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Президент Владимир Путин поручил ускорить внесение в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств изменений. Они предусматривают упрощение процедуры приведения регдосье зарегистрированных в России препаратов в соответствие с правом ЕАЭС. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о неприменении положений Постановления Правительства № 311 от 09.04.2022 в отношении запчастей и комплектующих изделий, предназначенных для ремонта медицинской техники, а также в отношении образцов медизделий, ввезенных в целях их государственной регистрации. Подробнее…

2. В Карачаево-Черкесской Республике уволили в связи с утратой доверия арестованную за хищения средств на покупку лекарств замглавы правительства Ирину Гербекову. Ранее стало известно о том, что ФСБ совместно с МВД обнаружили организованное преступное сообщество в регионе во главе с Гербековой. По версии следствия, они похищали средства федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенные по госпрограмме развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарств и медоборудования. Ущерб от действий замглавы правительства региона оценивается в 100 млн руб., она помещена под домашний арест. Подробнее…

3. В мае 2023 года аптечные продажи в упаковках вновь показали двузначный рост. Было продано 414 млн упак. лекарств на 110,9 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с маем 2022 года, это больше на 19% в рублях и на 20% в упаковках. В апреле 2023 года рост был 16% к апрелю 2022 года. С января по май 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 747,9 млрд руб. и 3,11 млрд упак. Выручка аптек выросла на 3%. Большая часть ассортимента пришлась на лекарства, на втором месте прочий ассортимент, на третьем — БАД. Подробнее…

4. Минздрав разработал порядок формирования перечня медизделий и продуктов лечебного питания для закупок по товарному знаку. Вопрос о включении медизделий и специализированных продуктов лечебного питания в перечень будет рассматривать межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Федерального казначейства. Так, медизделие для включения в перечень должно быть зарегистрировано в России и ‎в отношении него не должно быть решения Росздравнадзора о приостановлении применения ‎медизделия или об изъятии из обращения. Подробнее…

5. С 1 августа ввод импортных препаратов в оборот в СМДЛП будет происходить автоматически. Отечественные препараты уже сейчас могут пользоваться этим функционалом и не передавать дополнительные сведения. Это должно снизить нагрузку на участников оборота, сообщили в ЦРПТ. При этом там пояснили, что в случае возникновения ошибок — на стороне АИС, в товаропроводящей цепи автоввод может и не произойти. Поэтому производителям рекомендуют все же отслеживать этот процесс. Подробнее…

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