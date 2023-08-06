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Главные новости недели

Главные новости недели

06.08.2023
14:30
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. «Круг добра» объяснил отказ от оплаты тандемной терапии для пациентов со СМА. В фонде отметили, что при его создании в основу деятельности был заложен принцип, что средства «Круга добра» могут быть израсходованы только на препараты и методы лечения, эффективность и безопасность которых доказаны клиническими исследованиями и подтверждены публикациями в научной медицинской литературе. Однако сейчас не существует научных доказательств эффективности такой совмещенной терапии. Подробнее…

2. Генеральным директором ООО «Джонсон & Джонсон» назначен управляющий директор подразделения медицинских технологий компании Максим Кузнецов. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе, позиция гендиректора является ротационной. Также на этой неделе произошли кадровые изменения в «Сбер Еаптеке», где должность коммерческого директора занял Андрей Бакунин. Он займется выстраиванием отношений с новыми и текущими партнерами фарминдустрии. Ранее Бакунин занимал руководящие роли в закупках и коммерции компаний «Протек» и «Фармимэкс». 

3. МВД по Самарской области задержало замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Чиновника подозревают в мошенничестве при заключении договора поставки медицинского оборудования. На этой неделе также стало известно, что в Мордовии следователи обвинили главврача республиканской клинической больницы в растрате 9,5 млн руб. при закупках аппаратов ИВЛ. Он покупал их по завышенной цене. Уголовное дело направлено в суд. Имя подозреваемого следователи не называют. 

4. Против «Яндекса» возбудили два дела о нарушениях рекламы БАД. Заявления об этом поступили в ФАС. Реклама должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Однако такого предупреждения в рекламе не было. По результатам рассмотрения представленных материалов и полученных пояснений управлением возбуждены дела о нарушении Закона о рекламе. Если вина будет доказана, компании грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ. Он может достигать 500 тыс. руб. Подробнее…

5. В Госдуме предложили ввести механизм регулирования деятельности аналитиков фармрынка. Для этого они должны будут соответствовать ряду требований: в частности, не менее 80% их уставного капитала должно принадлежать российским компаниям и собственникам, а хранить данные нужно будет на серверах в России. Ограничения коснутся аналитических компаний, чья годовая выручка превысит 30 млн руб.  Подробнее…

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