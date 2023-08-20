Главные новости недели

1. С сентября в Россию прекратятся поставки популярной вакцины для собак от бешенства и чумы. Речь идет об антигельминтном «Мильбемаксе» («Эланко Франс С.А.С») и вакцине для собак «Биокан DHPPI» и ряде ее вариаций (АО «Биовета»). Компаниям отказали в получении отечественных GMP-сертификатов по своим ключевым препаратам, обнаружил «ФВ», изучив госреестр Россельхознадзора о соответствии производителей требованиям правил GMP. Российское подразделение первого производителя также покинуло Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей. Подробнее…

2. «Ригла» приобрела уссурийскую аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 аптеки. Это будут первые собственные аптеки сети в Приморье — ранее «Ригла» была представлена там лишь в виде франчайзи. Сделка позволит компании выйти не только на рынок Уссурийска, но и развивать бизнес в других городах Дальнего Востока, в том числе в Хабаровске. Новые аптеки будут работать под брендом «Здравсити Аптека». Сеть планирует продвигать в регионе как офлайн-формат, так и одноименный маркетплейс. Подробнее…

3. MSD уведомила о прекращении поставок препарата от ВИЧ. Компания не будет поставлять препарат от ВИЧ «Исентресс» (МНН ралтегравир). Сейчас на рынке существует ряд российских дженериков. По словам экспертов, за два—пять месяцев российские компании смогут обеспечить нужные объемы. Позднее в Минпромторге сообщили, что российские предприятия способны удовлетворить потребности потребителей в лекарственном препарате против ВИЧ ралтегравир. Подробнее…

4. ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик с МНН солифенацин. Он относится к группе антихолинергических средств, применяется при лечении мочевыделительной системы. Стоимость относительно препарата иностранного производства «Везикар» снижена более чем на 15%. По данным ГРЛС, препарат «Солифенацин Канон» был зарегистрирован в июне 2023 года. Владелец регистрационного удостоверения — ЗАО «Канонфарма продакшн». Подробнее…

5. FDA одобрило первый в мире препарат для лечения редкого заболевания костей — прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии. Пероральный селективный агонист гамма-рецептора ретиноевой кислоты palovarotene (торговое наименование — Sohonos) от компании Ipsen предназначен для терапии взрослых пациентов, девочек старше восьми лет и мальчиков старше десяти лет. Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия затрагивает около 400 человек в США и около 900 в мире. Подробнее…