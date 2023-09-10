Главные новости недели

1. Национальная фармацевтическая палата предложила расширить функционал аптек для решения проблемы самолечения. Предлагается признать, что именно аптеки становятся местом первого контакта пациента с системой здравоохранения, и создать рабочую группу по обсуждению этого вопроса. Организация направила письмо с соответствующей инициативой в Минздрав. Подробнее…

2. В Нижегородской области следователи задержали врача за подмену онкопрепаратов для пациентов. Речь идет о заведующем отделением противоопухолевой лекарственной терапии Семеновской ЦРБ Олеге Тюкалове. По версии следствия, врач поручал медикам своего отделения вводить онкопациентам физраствор либо в меньшей дозировке противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты. До нужного объема дозировку доводили с помощью физраствора, а препараты уходили на черный рынок. Подробнее…

3. Зампредседателя нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил обеспечивать некоторых россиян бесплатными лекарствами по ОМС. Депутат сообщил, что планирует этой осенью внести в Госдуму соответствующий документ. Планируется, что полностью бесплатно лекарства будут получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. По словам Чернышова, остальным гражданам должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы. Подробнее…

4. Сеть «36,6» создает собственный аптечный союз. Как рассказали «ФВ» в компании, он будет оказывать игрокам рынка многостороннюю профессиональную поддержку. Компания уже начала набор в новое объединение. Подробнее…

5. Минздрав предложил порядок выдачи разрешений на производство индивидуальных БМКП. Они будут действовать бессрочно при условии подтверждения разрешения каждые пять лет. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Порядок также содержит перечень оснований для принятия разрешительным органом решения об отказе в предоставлении, подтверждении или отмене разрешения, а также отказе во внесении изменений в реестр разрешений. Подробнее…