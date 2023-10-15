Главные новости недели

1. Минздрав усомнился в необходимости создания рабочей группы по выписке рецептурных препаратов. Национальная фармпалата получила ответ на обращение в ведомство по проблемам, связанным с выпиской рецептурных препаратов врачами. Министерство сочло новые требования к фиксации рецептов в системе МДЛП «технической частью», которые в большей степени коснутся алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций. Минздрав попросил предоставить дополнительные аргументы в пользу создания рабочей группы. Подробнее…

2. «Герофарм» запросила принудительную лицензию на выпуск аналога «Оземпика». Российский производитель летом пытался связаться с компанией-оригинатором Novo Nordisk, но ответа не получил. «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на препарат «Семавик» с МНН семаглутид. Так как ранее было объявлено о выводе препарата с рынка, выдача принудительной лицензии оправдана, считают в компании. Подробнее…

3. В ФАС рассказали о незаинтересованности зарубежных поставщиков в риск-шеринге. Эксперты предположили, что это связано с неуверенностью производителей в клинической эффективности. Депутат Госдумы Ирина Филатова в свою очередь рассказала, что законопроект, который позволит внедрить механизм риск-шеринга, уже давно обсуждается. По ее словам, документ дважды отправляли в правительство, дважды он вернулся с существенными замечаниями. Подробнее…

4. Минздрав предложил Минпромторгу выдавать субсидии на разработку незарегистрированных препаратов. На них ведомство планирует распространить программу поддержки «Товар на полку». Минпромторг намерен осенью провести конкурс на выдачу субсидий для разработки аналогов препаратов, которые пока находятся под патентом. Сейчас определен перечень, который содержит около 40 препаратов. Подробнее…

5. Минпромторг уточнил сроки введения системы прослеживаемости фармсубстанций — она заработает в России 31 декабря 2024 года. Срок будет синхронизирован с запуском механизма «второй лишний». В начале августа замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что система прослеживаемости происхождения фармсубстанций заработает не раньше сентября 2024 года. Этот срок был согласован с отраслью. Подробнее…