Главные новости недели

1. В Госдуме предложили отклонить в первом чтении проект об ограничении рекламы безрецептурных лекарств. С такой инициативой выступил Комитет ГД по экономической политике. Проект, внесенный депутатами от ЛДПР, предполагает запрет рекламы безрецептурных лекарств на большинстве тв и радиопрограмм — исключением являются специализированные шоу с участием медицинских и фармацевтических работников. Депутаты уже не первый год пытаются внедрить подобные ограничения. Подробнее…

2. Минфин предложил продлить госзаказчикам право устанавливать аванс по контрактам на уровне до 50%. Эта норма будет действовать до 31 декабря 2024 года. Федеральные заказчики (включая их подведомственные организации) при этом должны предусматривать в своих контрактах положение об авансовых платежах в размере от 30—50%. При условии, что соответствующие средства подлежат казначейскому сопровождению. Подробнее…

3. Правительство изменило правила предоставления грантов «Кругу добра». Так, согласно документу, теперь результатами предоставления гранта станут количество случаев оказания медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, а также число приобретенных упаковок препаратов, медизделий и технических средств реабилитации. Подробнее…

4. Для авансированных контрактов планируют ввести обеспечение банковскими гарантиями. В пояснительной записке к документу выявлен правовой пробел в обеспечении поставщиками поставок по госконтрактам. Проблема обозначилась для контрактов с казначейским сопровождением и возможностью авансирования до 50%. Предоставление подрядчиком обеспечения исполнения по таким контрактам покрывает лишь незначительную часть авансового платежа, отмечают разработчики законопроекта. Подробнее…

5. В Центре им. Гамалеи сделали новое заявление об эффективности «Спутника V». Там сообщили, что уровень защиты вакцины от COVID-19 изменился, но препарат надежно защищает от летальных случаев и госпитализаций. Ожидается, что вакцина с обновленным антигенным составом будет готова поступить в гражданский оборот сразу после завершения КИ в декабре. Две недели назад директор центра Александр Гинцбург заявил, что «Спутник» перестал защищать от коронавируса еще в январе 2023 года, а вакцина с обновленным составом появится не раньше марта. Подробнее…