Главные новости недели

1. Росздравнадзор разработал новые индикаторы риска для контроля оборота лекарств. Об этом рассказала на расширенном заседании коллегии Минздрава руководитель службы Алла Самойлова. Три новых индикатора касаются данных о лицензиатах и заявлениях, поступающих от них. Еще пять индикаторов основаны на данных системы маркировки «Честный знак». «ФВ» ознакомился с полным списком новых рисков. Подробнее…

2. Минздрав пояснил порядок допуска к фармдеятельности людей с неоконченным высшим образованием. Они могут быть приняты на работу в аптеку на должности специалистов со средним фармобразованием при наличии положительного результата сдачи экзамена по допуску к фармдеятельности. Основанием допуска служит решение комиссии: подтвержденная выписка из протокола сдачи экзамена. Подробнее…

3. RNC Pharma представила ТОР20 компаний фармрозницы в e-com. Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента с начала года достиг 236,6 млрд руб. Динамика относительно аналогичного периода прошлого года достигала 10,9%. Общая выручка организаций, входящих в ТОР20 по итогам анализируемого периода, достигла 213,4 млрд руб. Подробнее…

4. Минздрав заявил о технической проблеме при производстве вакцин от кори, краснухи и паротита. Поставка очередной партии вакцины в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря. Ведомство сослалось на уведомление от единого поставщика вакцин для национального календаря прививок компании «Нацимбио». Ранее президент Владимир Путин в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции заявил о скором решении проблемы с вакцинами от кори, краснухи и паротита. Подробнее…

5. Опубликован первый список жизненно необходимых для ЕС препаратов. В документ не вошли статины, препараты для лечения гепатита С, нестероидные противовоспалительные средства и бифосфонаты. Перечень будет обновляться ежегодно. Подробнее…